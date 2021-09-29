Avlanması yasak olan yaban keçisi vurulmuş halde bulundu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, avlanması yasak olan yaban keçisi ölü bulundu. Yaban keçisinin üzerinde bulunan kurşun izleri dikkat çekti.
Gazipaşa ilçesi Çığlık köyü Sarıalan Yaylası’nda bir yaban keçisinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar yaban keçisinin öldürüldüğünü gördü.
İncelenen yaban keçisinin üzerinde kurşun izleri fark edildi. Olaya bölge halkı halkı tepki gösterdi. Avlanması yasak olan yaban keçisini avlamanın cezası ise 60 bin TL'den başlıyor. (İHA)