Avlayan yandı! 5 bin TL ceza kesilecek!

Türkiye’de sadece üç kentte bulunan mavi yengeçlerin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya… Antalya’nın Demre ilçesindeki Beymelek lagün gölünde bulunan mavi yengeçlerin popülasyonunun artırılması için üretim çalışmalarına başlandı.

PROTEİN ORANI ÇOK YÜKSEK

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, mavi yengeçlerin özellikle turistler tarafından tüketildiğini belirterek “Protein oranı çok yüksek, onun için de lezzetli. Özellikle arayıp, yiyenler var. Son dönemde popülasyonlarında azalma olduğunu tespit ettik. Biz de bu kapsamda bir çalışma başlattık” dedi.

Mavi yengeç avcılığının Adana ve Muğla’da yapılabildiğini, Demre’de ise tamamen yasaklandığını belirten Eraslan, şöyle konuştu: Mavi yengeç avcılığının cezası 900 TL’den başlıyor, 5 bin TL’ye kadar gidiyor. Hangi av aracıyla avladığına göre değişen cezaları var. (DHA)