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Avlayan yandı! 5 bin TL ceza kesilecek!
Avlayan yandı! 5 bin TL ceza kesilecek!
Antalya'da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan mavi yengeçlerin avlanması yasaklandı. Kaçak avlananlara 5 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek.
Yaşam 27 Ekim 2020 - 08:42

Türkiye’de sadece üç kentte bulunan mavi yengeçlerin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya… Antalya’nın Demre ilçesindeki Beymelek lagün gölünde bulunan mavi yengeçlerin popülasyonunun artırılması için üretim çalışmalarına başlandı.

PROTEİN ORANI ÇOK YÜKSEK

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, mavi yengeçlerin özellikle turistler tarafından tüketildiğini belirterek “Protein oranı çok yüksek, onun için de lezzetli. Özellikle arayıp, yiyenler var. Son dönemde popülasyonlarında azalma olduğunu tespit ettik. Biz de bu kapsamda bir çalışma başlattık” dedi.

Anavatanı Amerika kıtası olan mavi yengeçler Türkiye’de sadece Antalya Demre, Muğla Dalyan ve Adana Akyatan’daki lagün göllerinde bulunuyor.

Mavi yengeç avcılığının Adana ve Muğla’da yapılabildiğini, Demre’de ise tamamen yasaklandığını belirten Eraslan, şöyle konuştu: Mavi yengeç avcılığının cezası 900 TL’den başlıyor, 5 bin TL’ye kadar gidiyor. Hangi av aracıyla avladığına göre değişen cezaları var. (DHA)

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