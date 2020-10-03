Pazarda 10 lira olan avokado, hırsızların gözdesi oldu

Kumluca Salur Mahallesi’nde avokado üreten Şaban Deveci (55), ruhsatlı av tüfeğiyle gece gündüz bahçesinde beklediğini söyledi. 25 Ağustos’ta meyvelerinin çalındığını anlatan Şaban Deveci, şunları söyledi:
* 7/24 avokado bahçesindeyim. Bekliyorum. Cesareti olan varsa buyursun gelsin. Hem iki ayaklıyı bekliyorum hem dört ayaklıyı. Artık burama geldi.
* 400- 500 meyvesi olan ağaçlarım vardı. 10-15 meyve kalmış. Ben bu ağaçları nasıl gübreleyip su vereceğim. Boş ağaçlara bakmış olacağım. Meyvesi olan sayılı 3-5 ağacım kalmış. Buyursunlar gelsinler onları da toplasınlar cesaretleri varsa.
* Çözüm bulunmasını istiyorum. Devlet büyüklerimiz bulsun bunun çözümünü.
“ÇOCUĞUMU EVLENDİRECEKTİM”
Her gün 24 saat bahçesinde beklediğini aktaran Şaban Deveci ise şöyle konuştu:
* Evi unuttum. Çocuklarımı nasıl beslerimin peşindeyim. Rızkımı bekliyorum.
* Bir kez daha söylüyorum. Cesareti olan varsa buyursun gelsin. Ne demek istediğimi anlamışlardır.
* Çocuğumu evlendirecektim. Davetiye dağıtıyordum. Olgunlaşmamış meyveyi toplayıp da ne yapacak bu adam. Bilse zaten çalmazdı. (DHA)