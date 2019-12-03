Avokado, ılıman iklimlerde yetişen kremsi dokusu olan bir meyvedir. Potansiyel sağlık yararları arasında sindirimin iyileştirilmesi, depresyon riskinin azaltılması ve kansere karşı korunma sayılabilir. Peki, yaklaşık 20 vitamin ve mineral içeren avokado avokado neye iyi gelir? Avokadonun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Avokado, bilimsel olarak Persea americana olarak bilinen avokado ağacının meyvesidir. Avokado, C, E, K ve B-6 vitaminlerinin yanı sıra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum ve potasyum açısından harika bir kaynaktır. Ayrıca, lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri sağlarlar. Peki, Avokado neye iyi geliyor? Avokadonun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AVOKADO NEYE İYİ GELİYOR?

Avokadonun faydaları nelerdir? Avokadonun sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

– Potasyum, çoğu insanın yeterince alamadığı bir besindir. Avokado potasyum açısından çok zengindir. Kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü olan düşük kan basıncını önlemek için yeteri miktarda potasyum alınması gerekir.

– Avokado, zeytinyağının sağlığa faydalarının ana nedenlerinden biri olduğuna inanılan ve kalp sağlığına önemli katkılar sağlayan bir yağ asidi olan tekli doymamış oleik asit bakımından yüksektir.

– Yapılan çok sayıda çalışma, avokado yemenin toplam, “kötü” LDL ve “iyi” HDL kolesterol gibi kan hastalığı risk faktörlerini ve ayrıca kan trigliseritlerini iyileştirebileceğini göstermiştir.

– Beslenme ile ilgili yapılan bir araştırma, avokado yiyen insanların çok daha yüksek bir besin alımına ve daha düşük bir metabolik sendrom riskine sahip olduğunu buldu.

– Avokado, lutein ve zeaksantin dahil olmak üzere antioksidanlarda yüksektir. Bu besinler göz sağlığı için çok önemlidir ve maküler dejenerasyon ve katarakt riskinizi azaltır.

– Yapılan bir araştırma, avokadodaki besinlerin prostat kanserini önlemede ve kemoterapinin yan etkilerini azaltmada yararları olabileceğini göstermiştir.

– Avokado, sizi daha uzun süre tok tutup daha az kalori almanıza neden olarak kilo kaybına yardımcı olabilir. Avokado ayrıca lif bakımından yüksek ve karbonhidrat olarak düşüktür, bu da kilo kaybına neden olabilir.

– Avokado, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.