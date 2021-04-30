Avrupa’da bir ilk: 3D yazıcı ile yapılan evde yaşamaya başladılar

Hollanda’da bir çift, 3 boyutlu yazıcı ile tasarlanarak üretilen bir evde yaşamaya başladı. Amsterdam’da yaşayan emekli çift Elize Lutz ve Harrie Dekkers, Avrupa’nın ilk 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evinde resmen yaşamaya başladı.

Bir uygulamaya sahip olan evin kapısı tek bir tuşla açılırken, bunun Avrupa’da bir ilk olduğu belirtildi. Geleneksel yöntemlerle çok daha pahalıya inşa edileceğini açıklayan çift, Amsterdam’dan ayrılarak daha sakin bir bölgeye taşındıkları için mutlu olduklarını duyurdu.

Çift, evin Saint Gobain Weber Beamix isimli şirket tarafından Eindhoven’daki Bosrijk bölgesindeki Beatrix kanalının kıyısında yapıldığını da söyledi. Dekkers, “Bu bina çok güzel. Çok sağlam ve güvende hissettiriyor” dedi.

94 metrekarelik evin Eindhoven’daki bir fabrikada imal edildikten sonra kamyonetle taşındığı ve burada çatı ve pencerelerin takıldığı belirtildi.

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