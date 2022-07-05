Avustralya sular altında
Avustralya'da cumartesi gününden beri devam eden yağışlar ülkenin birçok noktasında yaşamı olumsuz etkiledi.
Avustralya’nın güneydoğu kıyılarında geçen hafta Cumartesi gününden bu yana süren şiddetli yağışlar, Sidney’i ve güneydoğu Yeni Güney Galler’in (NSW) büyük bölümünü bir kez daha sular altında bıraktı.
NSW Başbakanı Dominic Perrottet halka seslenerek, etkilenen bölgelerde yaşayanları acil durum talimatlarına uymaya çağırdı.
Acil yardım birimleri, şimdiye dek 1.593 yardım talebi aldıklarını ve görevlilerin 83 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.