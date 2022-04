Avustralya’da 41 yıllık bir mikro devlet: Atlantium

Sadece 41 yıl önce kurulan mikro ulus Atlantium İmparatorluğu ile tanıştınız mı?

1981’de Sidney, Avustralya’nın bir banliyösünde, George Cruickshank ve iki arkadaşı arka bahçelerine bir sınır çizgisi çizdiler ve 10 metrekarelik alanı Atlantium İmparatorluğu’nun geçici bölgesi ilan ettiler.

Cruickshank, İmparator II. George olarak taç giydikten sonra, Avustralya’ya karşı tek taraflı bir bağımsızlık ilanı yayınladı. Mavi, turuncu ve sarı renklerde bir bayrak çekti ve Atlantium’un mikro ulusu resmen ortaya çıktı.

BBC’nn haberine göre, Atlantium, dünyadaki yüzden fazla mikro ulustan biri. Bir mikro ulus, varlığı için yasal bir temelden yoksun, kendi kendini ilan eden egemen bir devlettir. Sonuç olarak, mikro milletler yerleşik ulus devletler tarafından tanınmazlar, ancak bu onları törenlerden, ihtişamlardan ve hatta yönetim yapılarını ortaya koymaktan alıkoymaz.

ULUS DEVLET KAVRAMINA MEYDAN OKUYOR

Bununla birlikte, taklit her zaman bir iltifat şekli değildir. Cruickshank gibi mikronasyon kurucuları, “gerçekte ne kadar yapay bir yapı olduklarını kanıtlamaya çalışarak” ulus devlet kavramlarına meydan okumaya çalışırlar.

Konuyla ilgili olarak Cruickshank, “Belirlenmiş sınırlar içinde vatandaşları üzerinde tam yetkiye sahip egemen bir ulus devlet fikri oldukça yeni bir gelişmedir ve 20. yüzyılın korkularına yol açmıştır” diyor.

Atlantium’un diğer kurucu ortaklarının ilgisi giderek azalırken Cruickshank mikro ulusunun işlerine kendini iyice kaptırdı. Pullar, madeni paralar ve banknotlar bastı, diplomatik temsilciler atadı ve bir dizi bayrakla nişan tasarladı. Ayrıca yılı 10 aya bölen bir ondalık takvim sistemini de benimsedi.

2008’de Sidney’den yaklaşık 350 km (217 mil) uzaklıkta 80 hektarlık bir kırsal mülk satın aldı ve burası Atlantium’un idari başkenti oldu.

İmparator, hafta sonlarının çoğunu burada geçirip politika beyanları hazırlıyor ve diğer mikro ulus liderleri ve Atlantium’un Amerika Birleşik Devletleri, Singapur ve İsviçre’deki “akredite olmayan diplomatik temsilcileri” ile mektup alışverişinde bulunuyor.

PARA KARŞILIĞI VATANDAŞLIK

Atlantium, sınırsız uluslararası hareket özgürlüğünü destekliyor, bu nedenle Airbnb’de “Avustralya’nın en küçük ülkesi” olarak listelenen başkentte kalmaya gelen ziyaretçilere vize vermiyor.

Atlantium’un toprakları Vatikan’ın iki katı büyüklüğünde ve ücret karşılığında verdiği belgeyle 100 farklı ülkeden 3 bin “vatandaşı” bulunuyor ancak çoğu oraya hiç ayak basmadı.

Sidney Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve “Micronations and the Search for Sovereignty” adlı kitabın yazarlarından Harry Hobbs, “Bir mikronasyon kurucusu, bunun uluslararası hukukta devlet olmanın tanımını karşıladığını söyleyebilir. Sorun, bir bölge üzerinde egemenliği uygulamak için yasal bir temelden yoksun olmasıdır” diyor.

Atlantium hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmıyor ama Cruickshank, tanınma eksikliğinden rahatsız değil. Cruickshank, “Atlantium, egemen bir devlet olarak yasal olarak tanınmak için çabalamıyor. İnsanların geleneksel ulus devletlerin varlığını sorgulamasını sağlamayı amaçlıyor” diyor.

