Avustralya’da en eski kaya çizimi bulundu

Avustralya’da bilim insanları, tarihi bir bulguya ulaştı. Avustralya’nın batısında yer alan ve Aborijin kaya resimleri ile tanınan Kimberley bölgesinde yürütülen araştırmalar sonucunda, mağaranın tavanında aşı boyası ile resmedilen 2 metre boyunda bir kanguru çizimi keşfedildi.

Çizimin yaşının radyokarbon tarihlemeli eski çamur yaban arısı yuvalarıyla belirlendiğini belirten bilim insanları, Avustralya’nın en eski kaya çizimi olduğunu ifade etti.

İHA’nın aktardığına göre Melbourne Üniversitesi’nde Jeokronolog Dr. Damien Finch, “Resmin altında yatan 3 eşek arısı yuvasını radyokarbon ile tarihlendirdik ve belirlemek için 3 yuva inşa ettik. Çizimin yaşı ise 17 bin 500 ile 17 bin 100 arasında, büyük ihtimalle 17 bin 300 yaşında” dedi.

GÜNEYDOĞU ASYA’DAKİ ÇİZİMLERE BENZİYOR



Batı Avustralya Üniversitesi’nden Dr. Sven Ouzman, kanguru resmi ile diğer bölgelerdeki antik sanat arasında bir bağlantı olabileceğini kaydetti. Dr. Ouzman, “Bu ikonik kanguru çizimi, görsel olarak Güney Doğu Asya’daki adalarda yer alan 40 bin yıl öncesine ait kaya çizimlerine benziyor, bu da kültürel bir bağlantı olduğunu gösteriyor ve Avustralya’daki daha eski kaya çizimlerini işaret ediyor” dedi.