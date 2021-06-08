Avustralya’da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bilim insanları, ilk parçası 2007'de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğunu açıkladı. Dünya genelindeki en büyük 15 dinozor türü arasında yer aldığı da bildirilen dinozor fosilinin 92-96 milyon yıl önce yaşayan ve Titanozorlar olarak bilinen, bitki yiyen Australotitan cooperensis türü olduğu belirtildi. Kemik incelemelerinde boyunun yaklaşık 30 metre yani “basketbol sahası kadar” olduğu belirtilen dinozorun ağırlığı ise 67 ton olarak açıklandı.

KEMİKLER 2007’DE BULUNDU

Robyn ve Stuart Mackenzie, 2007’de bir gün Avustralya’nın taşralarındaki geniş koyun ve sığır çiftliklerinde motosiklet sürerken, büyük siyah kayalara benzeyen bir yığın gördüler.

Kayalara yakından bakıldığında ise aslında dinozor kemikleri oldukları ortaya çıktı. Mackenzilerin yaşadığı Queensland, Eromanga’daki araştırmacılar, yeni türü nihayet tanımladıklarını ve buna Australotitan cooperensis adını verdiklerini söyledi. Fosilin; uzun boyunlu, bitki yiyen bir titanozor olduğu ve Kretase döneminde 90 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşadığı tahmin ediliyor. Brachiosaurus gibi, titanosaur da tüm dinozorların en büyüğü olan sauropod adı verilen bir grubun parçasıydı.

Avustralya’da keşfedilen diğer üç titanosaur türüyle yakından ilişkili olmasına rağmen, Australotitan bu üç türden çok daha büyük. 67 ton ağırlığında olduğu ve yaklaşık bir basketbol sahası uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.

DAHA FAZLASI OLABİLİR

Brisbane’deki Queensland Müzesi’nde paleontolog olan ve çalışmanın ortak yazarlarından Scott Hocknull, “Bu konuda oldukça heyecanlıyız çünkü bu, Avustralya’da çok büyük dinozor türlerinin olabileceğini gösteren yeni bir keşif dalgasının sadece başlangıcı.”

Avustralya, dinozor kalıntılarına rastlamak için en zor yerlerden biri. Dr. Hocknull bu durumu şu sözlerle özetliyor: “Sizin dinozorları bulmanızdan ziyade, dinozorların sizi bulduğunu söyleyebiliriz.”

Dr. Hocknull, yüzeyin birkaç fit altındaki siyah toprakta korunmuş kemikler olabileceğini, ancak onları kazmak için büyük makineler gerektiğini söyledi.

Mackenzielerin mülkünde ilk olarak 2004 yılında, o sırada 14 yaşında olan oğulları Sandy tarafından bir dinozor kemiği bulundu. Ve kemikleri binlerce kilometre ötedeki bir devlet müzesine göndermek yerine Eromanga’da kalmasının en iyisi olduğuna karar verip kendileri bir müze kurdular.

Buradaki kazı ise 2007’de başladı, ardından kemikleri mevcut türlerden kemiklerle karşılaştırmak için 3 boyutlu tarama kullanılarak yıllarca hazırlık ve analiz yapıldı. Mackenzieler, yeni bir türden olduğu da kanıtlanabilecek kemikler de dahil olmak üzere mülklerinde önemli kazıların devam ettiğini söylüyor.

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