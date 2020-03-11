Avustralya’da yaşanan yangın modayı da derinden sarsacak

Genç girişimci Cenk Tezer’in üretimini yaptığı kumaşlar Forever markasıyla 40 ülkeye ihraç ediliyor. Yılda 2 milyon metre üretim yapan ve 40 ülkede bayisi bulunan marka, 6 bin patentli modeliyle dünya kumaş modasına yön veriyor. Nişantaşı’ndaki satış mağazasında tüm modellerini sergilediklerini ifade eden markanın müdürü Tezer, “Bu yazın modasını Avustralya’da yaşanan orman yangınları belirleyecek. Yaşanan dram, yok olan ağaç ve hayvanların yaşattığı üzüntü tasarımcıları derinden etkiledi. Sosyal sorumluluk gereği tüm modacılar safari, tropikal ağaç ve hayvan temalarını öne çıkardı. Bu yaz kumaşlar rengarenk ve doğa temalı olacak. Biz de kumaş modellerimizi buna göre dizayn ettik” diye konuştu.(İHA)