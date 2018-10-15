Avustralyalı itfaiyeciler 2019 İtfaiyeciler Takvimi için yavru hayvanlarla poz verdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Avustralya’da artık geleneksel bir hale gelen Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı. 2019 yılının takviminde yer alan itfaiyeciler yine verdikleri seksi pozlarla kendilerinden söz ettirmeyi başardılar. Öyle ki, 2019 takviminde, itfaiyecilerin yavru hayvanlar ile verdiği pozlar sosyal medyaya damgasını vurdu.

Tam olarak 25 yıldır yayınlanan ve geleneksel hale gelen Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi’nin geliriyle her yıl bir kuruma bağış yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Çocuk Hastaneleri Derneği için bağış toplanmıştı. Bu yıl ise Avustralya Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı Hastanesi’ne bağış yapılacak.

Kedi köpek yavruları ve çeşitli vahşi hayvanlarla poz veren itfaiyeciler, bu güzel pozları yakalayabilmek için tam 17 gün ter dökmüşler. Kediler, köpek yavruları ve çeşitli vahşi hayvanlarla poz veren itfaiyeciler, şimdiye dek 2.3 milyon dolar topladıklarını bildirdi. İşte bu yıla damgasını vuracak o pozlar…