Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar

Diyarbakır'da saman işçileri, yazın sıcak havadan korunmak için gece ay ışığında saman işçiliği yaparak ailelerini geçindiriyor. Saman işinde bir yükün tamamlanabilmesi için en az 6 işçi çalıştırma zorunluluğu bulundurulurken, bu işte bir işçi günlük ortalama 500 lira kazanabiliyor.

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Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden yola çıkan saman işçileri, ailelerinin geçimine katkı sağlamak için Diyarbakır’da saman yükleme işi yapıyor.

Diyarbakır’da yaz aylarının bunaltıcı sıcak havalarından korunmak için gece zifiri karanlıkta ay ışığında çalışan işçiler, sıcak havada bu işi yapmanın 2 kat daha zor olduğunu, bu nedenle gece saatlerinde ayın ışıltısı ve el fenerleri yardımıyla gündüz sıcağına nazaran gece serinliğinde daha rahat çalıştıklarını ifade etti.

Zor koşullarda günlük ortalama 500 lira kazanan işçiler, saman işçiliğinde ağır saman yükü kaldırmanın yanı sıra samanlardan çıkan tozlarla da ayrı bir mücadele ediyor.

6 KİŞİ OLMADAN BU İŞ OLMAZ

Ekip işi olan saman işçiliğinde aynı zamanda bir ekipte en az 6 işçi bulundurulması şartı var. Aksi takdirde kamyona yük yüklemek imkansız hale geliyor.

Torbalara doldurulan samanların kamyona yüklenmesi aşamasında 3 kişi kamyon üzerinde getirilen torbaları düzeltirken, 2 kişi kapı üzerinde getirilen torbaları yukarıya, kamyonun en üst bölgesine atmakla ile görevli. Son bir işçi ise yerdeki saman torbalarını kapı üzerine taşıyarak kapı üzerinde çalışan işçilerin işini kolaylaştırıyor.

“ÇIKAN TOZLAR KÖR EDİYOR”

Saman işçisi Emrah Dağ, “Saman işçiliği için Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gidiyoruz. Gündüz sıcak olduğu için daha çok gece saatlerinde çalışıyoruz. Geçimimizi samancılık işi ile kazanıyoruz. 300, 400, 500 liraya kadar kazanabiliyoruz. Samanlardan çıkan tozlar ise kör ediyor. Torbaların ağır olmasından dolayı bel ağrısı da yaşıyoruz. Torbalar ne kadar ağır olursa da bizim için o kadar iyi” dedi.

Saman işçisi Erkan Akarsu ise ” Sıcak havada bu iş çok zor oluyor ve çok terliyoruz. Nefesimiz daralıyor. Saman torbaları genellikle 30-40 kilo aralığında geliyor” diye konuştu. (İHA)