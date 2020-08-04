Ayak burkulmasına ne iyi gelir, bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir?

Ayak burkulması sırasında bazı bağlar gerilebilir ve yırtılmalara neden olabilir. Çoğu ayak burkulması spor veya aktiviteler nedeniyle gerçekleşirken aynı zamanda yürüyüş kadar basit bir şey yaparken bile ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, ayak bileğinde şiddetli burkulma veya kemikte kırık sorunları tıbbi müdahale gerektirir ancak hafif burkulmalarda bitkisel tedavi yöntemleri ile ağrılar azalabilir ve iyileşme sürecinin daha da hızlanması sağlanabilir Peki ayak burkulmasına ne iyi gelir? Ayak burkulmasına iyi gelen bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

AYAK BURKULMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Ayak kemerinin yakınında ağrı ve hassasiyet

– Yürürken veya aktivite sırasında ağrı

– Morarma ve şişme

– Ağırlık verildiğinde ağrı

– Üzerine basamama

– Dokunulduğunda hassasiyet

Ayak bileğinizin burkulması veya kırılması konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, mutlaka tıbbi yardım almaya özen gösterin.

Hafif veya orta dereceli bir yaralanmanız varsa, ayak bileğiniz için şunları deneyebilirsiniz:

BUZ YÖNTEMİ

Buz, burkulmada kullanılan etkili ve basit yöntemlerden biridir. Buz torbasını burkulan bölgeye doğru bir beze sararak 10 dakika boyunca uygulayabilirsiniz. Buz, ağrı ve şişmeyi azaltmanıza yardımcı olur.

YÜKSEKTE TUTMAK

Ayak bileğinizi yüksekte tutarak şişlikleri azaltabilirsiniz. Bunun için ayağınızın altına yastık koyarak, yükseğe kaldırdığınızda kan birikimi az olacağından burkulan yerin daha az şişmesini sağlayabilirsiniz.

SIKIŞTIRMA YÖNTEMİ

Şişmeyi en aza indirmek için elastik bir sıkıştırma bandı ile etkilenen bölgeyi çok sıkı olamamak kaydı ile sarabilirsiniz. Yatmadan önce bandaj çıkarılmalıdır.

ZEYTİN YÖNTEMİ

Zeytin ile ayak burkulmasında yaşanan şikayetleri etkili bir biçimde azaltabilirsiniz. Zeytin, soğan, tuz ve sarımsağı ezerek burkulan bölgeyi sarın. Keskin kokusu ile rahatsız edici olabileceğini düşünüyorsanız akşam yatmadan önce yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

LAHANA YÖNTEMİ

Lahana iyileştirici özelliği nedeniyle ayak burkulmasına iyi gelen doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Ayağın ağrısını azaltır ve kısa sürede iyileşmesini sağlar. Lahanayı haşlayın ve yanmayacak sıcaklığa geldiğinde ayak bileğinizi sarın.

SOĞAN YÖNTEMİ

2 adet soğanı 2 su bardağı zeytinyağında kavurun. Elde ettiğiniz soğan kürünü ayağınıza sararak rahatlamasını sağlayabilir ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabilirsiniz.