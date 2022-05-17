Ayakkabı, mont, maske, şişe…Porsuk Çayı’ndan üç çuval çöp çıktı

Eskişehir'in en önemli simgelerinden Porsuk Çayı'nda dalgıçların 10 metrelik alanda 20 dakika süren çalışmasıyla mont, çocuk ayakkabısı, cam şişe, ambalaj ve maskelerin de bulunduğu 3 çuval çöp çıkarıldı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki su altı dünyası akvaryumunda görevli dalgıçlar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Porsuk Çayı’nın şehrin ortasından geçen 8 kilometrelik bölümünde temizlik çalışması yaptı.

Gezi tekneleri ve gondolların bulunduğu iskeleden suya giren dalgıçlar, 10 metre çapındaki alanda dip kontrolü yaparak çöp topladı. 20 dakikalık sürede Porsuk Çayı’ndan mont, çocuk ayakkabısı, cam şişe, ambalaj ve maskelerin de bulunduğu 3 çuval çöp çıkarıldı.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, “Porsuk Çayı zaten Park Bahçeler Daire Başkanlığı’mız tarafından düzenli olarak temizleniyor ama şehrimizdeki yoğun turizm faaliyetlerinden dolayı kirlilik de bir yandan devam ediyor. Dalış ekibimiz bugün burada bir dalış planladı. 20 dakikalık bir dalış yaptılar. Gerçekten ciddi bir kirlilik çıktı. Açıkçası biz de şaşırdık. Bu kadar beklemiyorduk” dedi.

Dalış ekibi sorumlusu Tugay Yılmaz ise Porsuk Çayı’na atılan çöplerin Sakarya Nehri’nden denize kadar ulaşabildiğini söyledi. (DHA)