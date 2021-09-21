Ayanis Kalesi’nde çöplük kazısı: ‘Sonuçlar çok çarpıcı’

Van'da Urartu Kralı 2. Rusa tarafından 2 bin 700 yıl önce inşa edilen Ayanis Kalesi'nde Urartuların çöplüğünde bulunan hayvan kemikleri incelemeye alındı. Kazı başkanı yardımcısı Vedat Sezer, "Urartuların koyun ve keçi hatta buradaki göçmen kuşları bile tükettiklerini gördük" dedi.

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Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan Ayanis Kalesi’nde kazılar 33 yıldır aralıksız sürüyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında sürdürülen kazılarda bu yıl 30 kişilik ekip görev aldı.

Bu yılki kazıların temel hedefinin kuzeyde kalan mekanları ortaya çıkartmak olduğunu belirten Prof. Dr. Işıklı, bu mekanların da ortaya çıkarılmasının ardından da asıl hedeflerinin Urartu kültürünü, özellikle dini açıdan ve her şeyi ile sergileyebilecekleri bir sergi alanına kavuşmak olduğunu söyledi.

“ÇOK ÇARPICI SONUÇLAR ELDE ETTİK”

Ayanis Kalesi’nde kazı ve onarım çalışmaları devam ederken bir yandan da Urartuların yeme içme kültürüne dair detaylı bir çalışma yürütülüyor.

Uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalarda 3 bin yıl önceye ait Urartuların çöplüğünde kazı yapıldı ve Urartuların yedikleri hayvan türleri incelemeye alındı.

Kazı başkanı yardımcısı Vedat Sezer, amaçlarının Urartu döneminde yaşamış insanların hayvancılık faaliyetleri ve yeme içme kültürlerine dair veriler elde etmek olduğunu söyledi.

Sezer, 2016 yılında kuzey açmasında çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini ve buradan çok fazla sayıda hayvan kemiğine ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Urartuluların hangi hayvanları yediklerini, bunların hayvanlarla ilgili dini ritüellerinin olup olmadığı, bu hayvanların beslenme amacının süt ve süt ürünleri mi? Olduğu üzerine çalışıyoruz. Bu çalışmalar kısa vadede tamamlanmıyor. 6 yıldır çalışıyoruz. Şu anda elde ettiğimiz sonuçlar çok çarpıcı. Urartuların çok yoğun bir şekilde koyun ve keçi tükettiklerini öğrendik. Buradaki göçmen kuşları bile tükettiklerini gördük.”

“ÇÖPLÜK KAZISI YAPIYORUZ”

Ayanis Kalesi’nde hayvan kemiği sayısına oranla hayvan popülasyonunun çok fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Sezer, “Bu konudaki araştırmalarımız devam ediyor. Bu alanda bir çöplük kazısı yapıyoruz. Bu depozit daha önce Urartu’da çok fazla örneğine rastlamadığımız hatta Doğu Anadolu’da ilk diyebileceğimiz bir örnek. Bu nedenle buradaki çalışmaları çok ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütüyoruz” diye konuştu. (DHA)