Ayçekirdeği kaç kalori? Ayçekirdeğinin besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ayçekirdeğidir. İşte, ayçekirdeğinin besin değerleri ve kalorisi...

Bazı insanlar yüksek oranda yağ içerdiğinden ayçekirdeği yemekten endişe ederler. Ayçekirdeği yağ bakımından zengin olmasına rağmen, vücudunuza çoklu doymamış yağlar sağlayan sağlıklı bir bitki yağıdır. Ayçekirdeği ayrıca çeşitli fizyolojik işlemler için gerekli olan düzinelerce vitamin, mineral ve fitokimyasal içerir. Ayçiçeği tohumları, kalp ve cilt sağlığını geliştirmek, saç büyümesini teşvik etmek, kilo vermeye yardımcı olmak, kolesterolü düşürmek, bazı kanserleri önlemek ve hormonal seviyelerin dengelenmesi gibi birçok sağlık yararı sağlar. Peki, ayçekirdeği kaç kaloridir? Ayçekirdeğinin besin değerleri ve kalorisi…

AYÇEKİRDEĞİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram ayçekirdeği yaklaşık 584 kcal’dır.

AYÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram ayçekirdeğinde aşağıdakiler bulunur:

Su: 4.73 g

Enerji: 584 kcal

Protein: 20.78 g

Toplam yağ: 51.46 g

Karbonhidrat: 20 g

Lif: 8.6 g

Toplam şeker: 2,62 g

Kalsiyum: 78 mg

Demir: 5.25 mg

Magnezyum: 325 mg

Fosfor: 660 mg

Potasyum: 645 mg

Sodyum: 9 mg

Çinko: 5 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 1.4 mg

Tiamin: 1.48 mg

Riboflavin: 0,36 mg

Niasin: 8.34 mg

B-6 Vitamini: 1.35 mg

Folat, DFE: 227 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 50 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 35.17 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 4.46 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 18.53 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 23.14 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg