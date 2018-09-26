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Aydın’a Myanmarlı gelin
Aydın’a Myanmarlı gelin
Aydınlı mühendis Ali Ruhnet Eğrifes , Myanmar'da tanışıp gönlünü kaptırdığı Thu Thu Naing ile dünya evine girdi.
Yaşam 26 Eylül 2018 - 11:44

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Ali Ruhnet Eğrifes, 3 yıl önce Myanmar’a giderek özel bir şirkette çalışmaya başladı. 2 yıl önce ise bir otelde Satış Müdürü olan Thu Thu Naing ile tanıştı. Çiftin arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Evlenme kararı alan çift, Türkiye’ye geldi. Çift, Eğrifes’in ailesinin yaşadığı İncirliova’da evlendi. Ali Ruhnet Eğrifes, “İlerleyen yıllarda Türkiye’ye yerleşmeyi düşünüyoruz. Eşim Türkçeyi az biliyor, ama öğreniyor. Birbirimizi çok sevdik” dedi. Thu Thu Naing ise Ali Ruhnet Eğrifes ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.
(DHA)

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