Aydın’da bayram bereketi yaşandı

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Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü, Aydın’a Bayram dolayısıyla yaklaşık 1 milyon araç girişi olduğunu bayram tatilinin sona ermesine rağmen yaz tatili dolayısıyla yoğunluğun halen devam ettiğini belirtti. Aydın'da geride kalan 9 günlük süreçte turizmde de bayram bereketi yaşadığını belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür: “Turistik ilçelerimiz Kuşadası ve Didim'de ciddi bir yoğunluk yaşandı. Otellerde yer kalmadığı için ilimize gelen pek çok kişi evlerde misafir edildi. Eylül ayında da bu hareketliliğin devam edeceği ön görülüyor. Bizler Ekim ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz” diyerek bu yıl sezonun gayet güzel olduğunu 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu maksimum seviyeye çektiğini kaydetti.

(İHA)