Aydın’da çevrecileri öfkelendiren afişler

Aydın'da, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nin, kentteki billboardlara jeotermal elektrik santrallerinin zararsız olduğunu yazan afişler astırması tepkilere neden oldu. Afişler, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla kaldırıldı.

Aydın’ın şehir merkezinde özel bir firmaya ait billboardlara asılan, jeotermal elektrik santrallerini (JES) savunan afişler, çevrecileri ayaklandırdı. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) astırdığı afişlerde, JES’lerin doğaya ve çevreye zararı olmadığı, bacalardan çıkanın duman değil buhar olduğu iddiasına yer verildi.

DIŞ GÜÇLER VURGUSU

Aydın’da Jeotermal Santrallerine karşı çıkan, bunun için eylem yapanlara atıfta bulunulan billboard afişlerinde, JES’lerin Türkiye’nin enerji ithalatında yüzde 4.2’lik azalmayı sağladığı iddia edildi. JESDER’in afişlerinin yer aldığı billboardlarda “Dış güçlere rağmen yerli ve milli kaynaklarımızla, Türkiye’miz için elektrik üretmeye devam edeceğiz”, “JES santrallerinden çıkan duman su buharıdır”, “Bütün dünyada jeotermaller doğa dostudur”, “Türkiye’nin enerji ithalatı geçen yıl yüzde 4.2 azaldı”, “İncir, zeytin ve pamukta rekor kıran çiftçilerimizi kutluyoruz, jeotermallerin doğaya zararı yoktur” gibi ifadeler kullanıldı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALDIRTTI

Vatandaşların ve çevrecilerin sosyal medyada billboardlara tepki göstermesi üzerine devreye Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) girdi. Billboardları kiralayan firma ile görüşen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tüm afişlerin kaldırılmasını sağladı.

ABB’den yapılan yazılı açıklamada “Efeler ilçemizde 3. şahıslar tarafından işletilmekte olan billboardların bazılarında bugün jeotermallerle ilgili çeşitli görseller yer almıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin jeotermaller konusundaki görüşleri nettir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz bu konuda hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyet billboardların işletmesini yapan ilgili firmaya iletilmiştir. Görseller de billboardları işleten ilgili firma tarafından kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

KÖYLÜ OLABİLİRİZ AMA CAHİL DEĞİLİZ

Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği’nden Sözcü’ye şu yazılı açıklama yapıldı;

* Böyle yalan bilgilerle halkı kandırmaya çalışanları, Billboardlara izin veren Belediye’yi kınıyoruz. Halkı kandırmayın. Göz boyamayın!. Belediye yönetimi bir yandan basında JES karşıtı görünüp, sonra Billboardlarda JES’lere masumane bir şekilde paylaşım yaptırması. Haberleri yokmuş gibi hemen sonrasında kaldırılması düpedüz bir algı yaratmaya çalışılıyor.

* JES’çilerin billboardlara astıklarına, o yazılanlara kesinlikle katılmıyoruz. İnciri gelsinler asıl çiftçinin yerinde görsünler. Jeotermalin zararlarını biz aydın halkı Özellikle Kızılcaköy halkı olarak biliyoruz. Bize hikaye anlatmasınlar köylü olabiliriz ama cahil değiliz.

“ETİK DEĞİL”

JESDER adına yapılan açıklamada da “Bedelini ödeyerek güzel dileklerimizi afişe ettiğimiz ilanların kaldırılması etik ve hukuken yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Daha fazla da üstüne gitmek istemiyoruz. Bu tür ilanlarımız için sosyal medya ve basını tercih edeceğiz” denildi.