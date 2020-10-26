Aydınlı usta Atatürk’ün de giydiği çizmenin benzerini yaptı

Aydınlı usta Atatürk’ün de giydiği çizmenin benzerini yaptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 28 yıldır körüklü çizme yapan İzzet Erkaç, müşterisinin isteği üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de giydiği çizmenin benzerini tasarladı. Erkaç'ın 1 ayda tamamlayıp teslim ettiği çizme, İzmir'in Dikili ilçesindeki müzede sergilenecek.

Körüklü çizme ustası İzzet Erkaç, ürettiği el emeği çizmelerini yurdun dört bir yanına gönderiyor. Erkaç, son olarak ise İzmir Dikili’den müşterisinin isteği üzerine Osmanlı’nın son ve cumhuriyetin ilk yıllarında giyilen, ancak körüklü olmayan çizmenin benzerini tasarladı.

1 haftalık çizimlerden sonra yapımına başladığı çizmeyi 1 ayda tamamlayan Erkaç, Dikili’deki müzede sergileyecek müşterisine gönderdi. Bir örneğini de kendisi için yapan Erkaç, benzerini tasarladığı çizmeyi, 1920’li yıllarda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin önemli isimlerinin giydiğini söyledi.

BİN LİRAYA SATIYOR

Çizmeyi bin liraya mal ettiğini belirten Erkaç, şöyle konuştu:

* Normalde körüklü çizme üretiyorum, ancak sipariş üzerine benzerini yaptığım bu asırlık çizme körüklü değil. Çizmenin maddi değerinden çok tarihi ve kültürel değeri daha büyük. Bu açıdan bakıldığında paha biçilemez oluyor.

* Müşterim, yapmamı istediği çizmenin Mustafa Kemal Atatürk’ün o dönem giydiği bir model olduğunu söyledi. Kendi elimde böyle bir çizme modeli yoktu. Körüklü çizme yapımı dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk sanatkarı olduğum için bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Siparişi kabul ettim.

* 1 haftada çizimlerini tamamlayarak, tasarladım. 1 aylık çalışmayla da çizmeyi yapıp, teslim ettim. Benim için bu çizmeyi yapmak çok zor oldu.

* Osmanlı döneminin sonları ve cumhuriyetin ilk yıllarında giyilen bir çizme modeli bu. 1920’li yıllardan sonra da giyilmeyen ve görülmeyen bir modeli tekrar gün yüzüne çıkardım. (DHA)