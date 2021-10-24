Aydınlık yarınlar için siz de bir mum yakın

Türkiye’nin dört bir yanından tam 55 hekim bir araya gelip Türk Sanat Müziği albümü çıkardı. Dr. Özlem Kaya’nın öncülüğünde tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilere burs için 30 kadın hekim 2019’da “Hekimler Söylüyor” albümünü çıkardı. Bir yıl sonra bu kez erkek hekimlerin de katılımıyla ikinci albüm hazırlandı.

Hande ZEYREK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hekimler Söylüyor Projesi'nin ilk albümü 2019'da Mudanya Devlet Hastanesi Biyokimya Uzmanı Dr. Özlem Kaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla başladı… Kaya, konservatuvar eğitimini de tamamlamış başarılı bir hekim. Gündüz Tıp Fakültesi, akşamları ise konservatuara devam ederek, 1989'da Bursa Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği bölümünün ilk mezunları arasında yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konserde görev aldı. Hekimliği nedeniyle uzun süre ara verdiği amatör müzik çalışmalarına devam etmek için 2016'da Stüdyo Orpheus'u kuran Kaya, kadın hekimlerin bir araya geldiği bir sosyal medya hesabında konser kaydını paylaşınca, müzikle ilgilenen çok sayıda meslektaşı olduğunu gördü.

İLK ALBÜMDE 30 KADIN HEKİM

Albümün çıkış noktasının “Hekimlerin müziğe dair hayallerini gerçekleştirmelerine aracı olmak” diye anlatan Özlem Kaya'nın sosyal medyada yaptığı duyuruya kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanından müziğe gönül veren her daldan, her branştan yüzlerce hekim başvurdu ve örnek ses kayıtlarını gönderdi. Onların arasından seçim yapılarak Bursa'da bir araya gelen 30 kadın hekimin seslendirdiği 36 eseri içeren Hekimler Söylüyor albümünün ilki 2019 Anneler Günü'nde çıktı. Albüm gelirleri eğitim ve sağlıkla ilgili derneklerle vakıflara bağışlandı. Ayrıca ‘Hekimler Söylüyor' korusu oluşturuldu. Yedikule Hayvan Barınağına destek olundu. “Projemizle insana, hayvana ve doğaya hekim duyarlılığı ve müzikle katkıda bulunduk” diyen Dr. Özlem Kaya ilk albümün gördüğü ilgi üzerine bu kez 55 hekimle ikinci albüme başladıklarını söyledi. Kaya şunları anlattı:

– İkinci albüm için daha büyük bir talep oldu. Erkek meslektaşlarımızın da aramıza katılmasıyla 55 kişilik dev bir kadroyla ikinci albüm için kolları sıvadık. İlk albümde olduğu gibi Kültür Bakanlığı'nın değerli sanatçıları Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş sanat yönetmenliğini üstlendi. Konuk sanatçı olarak Türk Müziği'nin usta yorumcusu Melihat Gülses de projemize destek oldu. Ses sanatçıları Nazire Savran, Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Sıla Erol ikinci albümde de stüdyo okumaları sırasında hekimlerimize okutmanlık yaptı. Pandemi nedeniyle çalışmalar 16 ayda tamamlanabildi ve albüm 2020 Aralık'ta çıktı.

CUMHURİYETE VEFAMIZ

– Albüm projesinin gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturulan ‘Hekimler Söylüyor Burs Fonu' ile geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerin eğitimine aktarılacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne olan vefa borcumuzu, Atatürk'ün açtığı yolda ve onun ilkeleri doğrultusunda çalışarak, aydınlık yarınların mimarı olacak gençlerin eğitimi için yeni projeler hayata geçirerek ödemeye çalışıyoruz. Burs fonunda şu ana kadar toplanan bağışlarla, yeni öğretim yılından itibaren 10 genç kızımızın üniversiteye başladıkları andan mezuniyetlerine kadar olan süreçlerinde, tüm eğitim hayatları boyunca burslarını karşılamayı planlıyoruz.

– Aydınlık yarınlar için öncelikle berrak düşünebilen, kendi ayaklarının üzerinde durabilen, üreten güçlü kadınlara ve onların yetiştirdiği iyi eğitilmiş vicdanlı bireylere ihtiyacımız var. Bu proje aracılığı ile dokunabildiğimiz hayatlar ve aydınlatacağımız yolları düşünmek beni çok mutlu ediyor. Yıllar sonra mezuniyet törenlerinde de kızlarımızın yanında olup o özel anlarına tanıklık etmek istiyorum. “Karanlığa lanet okuyacağına bir mum da sen yak!'' diye bir söz var. Aydınlık yarınlar için herkesin o mumu yakması lazım… Sizler de genç kızlarımın eğitimine destek olabilmek için bir mum yakmak isterseniz www.shop.hekimlersoyluyor sitesinden bir albüm alabilir veya https://bagis.tev.org.tr/burs-fonu adresinden ‘Hekimler Söylüyor Burs Fonu'nu seçerek tek seferlik veya aylık burs katkısı sağlayabilirsiniz.

TARİFSİZ DUYGU

‘Hekimler Söylüyor Albümü'nde yer alan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Senem Aras ise “Her bir albüm satın alındığında bir kız çocuğunun eğitimine bir fayda sağlıyor olmak tarifsiz bir duygu” diyerek daha önce müzik eğitimi almadığını ancak müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi.