Ayı güllerini koparan yandı

Ayı gülü çiçeği, Kızılören’e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi’nde 2 bölüm halindeki 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5’inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi, bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor. Latince adı ‘Paeonia officinalis’ olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve foto kapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 80 bin 465 TL.

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, “Her gülün göbeğinde bir arı var. Arılar bunun tadını alıyor. Biz de bu görselliği her yıl bir ay yaşıyoruz. Birkaç yıldır da Orman Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve koruması altında. Buraya zarar verenlere para cezası uygulanıyor. Bu şekilde korunuyor” dedi.

Kızılören sakinlerinden Ali İşleyen de şöyle konuştu: “Kızılören ilçesinin en güzel noktalarından birindeyiz şu an. Bu gördüğünüz güzel çiçekler devlet koruması altına aldı. Herkes de bunu biliyor, kimse zarar vermiyor.” (DHA)