Ayı ve yavruların sevimli halleri kameraya yansıdı
Ormanın içinden yol kenarına inen ayı ve iki yavrusu, bölgeden geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yalova’nın Armutlu ilçesinden otomobille Selimiye köyüne giden Emre Beşler ile Osman Mete, saat 14.00 sıralarında ormanın içinden geçerken yola inen ayı ile iki yavrusunu fark etti.
Aracı durduran Beşler ve Mete, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Ayılar ise, durumu fark edip korkarak ağaca tırmandı.
Görüntülerde Emre Beşler’in anne ayıya, “Ne yapıyorsun sen? Korkma gel” diyerek seslendiği duyuldu. (DHA)