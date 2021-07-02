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Aylar sonra açıkladı… Amber Heard taşıyıcı anneyle bebeğini kucağına aldı

Doktorlar tarafından doğal yollarla çocuk sahibi olamayacağı söylenen ABD'li ünlü oyuncu Amber Heard, taşıyıcı anne yöntemiyle bebeğini kucağına aldı. Bebeğinin doğduğunu üç ay sonra açıklayan Heard, Oonagh Paige adını verdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:17, 02/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Aylar sonra açıkladı… Amber Heard taşıyıcı anneyle bebeğini kucağına aldı

ABD’li ünlü oyuncu Amber Heard, hayranlarını sevindiren bir haber verdi. 35 yaşındaki Heard, taşıyıcı anne yöntemiyle ilk çocuğunu kucağına aldı.

Bebeğinin doğumunu yaklaşık üç ay sonra açıklayan Heard, kızına Oonagh Paige adını verdiğini duyurdu. Eski eşi Johnny Depp’le olan şiddet iddiaları ve olaylı boşanmadan 5 yıl sonra anne olan Heard, doktorların kendisine çocuğunu karnında taşıyamayacağını söylemesinin ardından taşıyıcı anne yöntemini seçti.

Amber Heard ve eski eşi Johhny Depp.

New York Post’a konuşan Heard’e yakın bir kaynak, “Oonagh kesinlikle mükemmel. Amber mutluluk sarhoşu. Her zaman anne olmak istediğini biliyordu, en büyük dileği gerçek oldu. Oonagh’ın dünyaya gelmesini sağlayan mükemmel kadına minnettar” dedi.

Amber Heard.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden annesi Paige’in adını kızına veren Heard, sosyal medyadan paylaştığı ilk karenin altına, “Sizin bir haberi paylaşmaktan çok heyecanlıyım. 4 yıl önce anne olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kızım 8 Nisan’da dünyaya geldi. Adı Oonagh Paige Heard. O geri kalan hayatımın başlangıcı” notunu düştü.

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Yayınlanma Tarihi:08:07,