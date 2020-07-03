Aylin Çetinkaya,”Bu dönemde elinizden geldiğince az makyaj yapın”

Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya ve iş insanı eşi Alper Çetinkaya Çeşme’de tatil yaparken görüntülendi. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ikili denizin ve güneşin tadını çıkardı. Aylin Çetinkaya, “Danışanlarımın taleplerine anlık olarak sosyal medya aracılığıyla cevap veriyorum aynı zamanda kliniğimizi yine online sistem üzerinden takip ediyorum, danışan memnuniyeti benim için çok önemli” dedi.

“BU DÖNEMDE MAKYAJI AZALTMAMIZ GEREK”



Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında maske kullanımının önemine değinen Çetinkaya, cilt sağlığı için bu dönemde daha az makyaj yapılması tavsiyesinde bulunurken sözlerine şu şekilde devam etti; “Çetinkaya, deniz suyu özellikle temizse cildi yumuşatır, besler ve ışıltılı görünüm verir. Yağlı ve sivilceli ciltler için adeta tedavi edici bir etkiye sahiptir. Fakat sanayi bölgesine yakın bir sahil ise cıva başta olmak üzere, ağır metallere maruz kalmak sorun yaratabilir.

Su, mikroorganizmalar açısından kirliyse, ciltte iltihabi durumlar yaşanabilir. Havuz suyunun ise cilde iki yönden zararı olabilir. Temizliğinde kullanılan dezenfektanların oranı aşırı olursa alerjik döküntüler veya aşırı kuruma yapabilir. Kullanılan klor oranlarının fazla olması ise hassasiyeti artırır. Cilt bakımında bu unsuru göz önünde bulundurmak gerekir” diyerek tatilcilere tavsiyede bulundu