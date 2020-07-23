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Aylin Çetinkaya’dan cilt bakımına yönelik tavsiyeler
Aylin Çetinkaya’dan cilt bakımına yönelik tavsiyeler
Güzellik koçu Aylin Çetinkaya, yaz aylarında cilt sağlığını korumak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulundu.
Yaşam 23 Temmuz 2020 - 10:01

Ünlü isimlerin güzellik koçu olarak bilinen Aylin Çetinkaya yaz aylarında cilt bakımının nasıl olması gerektiğini anlattı.

“GÜNDE EN AZ SEKİZ BARDAK SU TÜKETİLMELİ”

Çetinkaya, “Vücuttaki nem dengesinin korunması için günde en az sekiz bardak su tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle 11-15 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı, yüksek koruma faktörlü güneş kremler tercih edilmeli ve cildimizi bol bol nemlendirmeliyiz ” dedi.

AŞIRI YAĞLI VE BAHARATLI YİYECEKLERDEN UZAK DURULMASI GEREKİYOR

Bu dönemde sağlıklı beslenmenin ve hayata pozitif bakmanın önemine değinen Çetinkaya sözlerine şu şekilde devam etti “Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun, makyajınızı temizlemeden uyumayın, her sabah duş alarak güne başlayın ve en önemlisi gülün, hem de çok gülün. Gülerken vücutta salgılanan mutluluk hormonları cildinizi daha da güzelleştirecektir” dedi.

Son güncelleme: 15:19 - 23.07.2020
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