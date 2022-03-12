Aynalara küsmüştü…. 47 kilo verince gören tanıyamadı: Huriye abla sen misin?

Amasya'da 107 kilo ağırlığındaki Huriye Elmacı, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaparak bir yılda 47 kilo vermeyi başardı. Aynalara küsen kadını şimdi gören tanıyamıyor.

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Aşırı kilolarından kurtulmak isteyen 52 yaşındaki Huriye Elmacı, diyetisyenin yolunu tuttu. Tavsiye edilen sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimine harfiyen uydu. Sonunda da 107 kilodan 60’a kadar düşmeyi başardı.

Kilolarından dolayı evden dışarı çıkmak istemediği günleri hatırlatan Elmacı, “Topuklu ayakkabı giymek bir hayaldi. Diyet sonucu zayıfladım. Psikolojim düzeldi. Sokakta karşılaştıklarım ‘Çok değişmişsin’ diyor. Tanıyamıyorlar. ‘Huriye abla sen misin?’ diyorlar” dedi.

“NEFES NEFESE KALIYORDU”

Karısını tebrik eden Arif Elmacı da, “Sokakta el ele yürürken arkadan gelirdi. Nefes nefese kalıp yoruluyordu. Şimdi ben ona yetişemiyorum” diye konuştu.

Huriye Elmacı’nın artık hiçbir diyet listesine ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan diyetisyeni ise “Sarılmamız gereken sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimi. Bu üçüyle elde edilen sonuçlar çok değerli ve kalıcı oluyor” ifadelerini kullandı. (İHA)