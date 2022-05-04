Aynı anda doğan 9 kardeş, ilk doğum günlerini kutladı

Bir yaşına basan beşi kız, dördü erkek olan kardeşler, 30 haftalıkken sezaryenle dünyaya gelmişti ve dünya rekoru kırmıştı.

Sozcu.com.tr

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Fas'ta geçen yıl aynı anda dünyaya gelen ve hayatta kalan dünyanın ilk dokuz bebeği, bir yaşına girdi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Malili baba Abdulkadir Arby, bebeklerin sağlığının çok iyi olduğunu belirterek “Emeklemeye başladılar. Bazıları yardımla yürüyor. Her birinin kendine özgü karakteri var” dedi.

26 yaşındaki anne Halime Cisse'nin durumunun da iyi olduğunu aktaran Arby, “Bu zor ama harika bir şey. Bazen yorucu olsa da sağlıklı olduklarını görünce mutlu oluyoruz” diye konuştu.

9 kardeş, aynı anda doğan ve hayatta kalan en fazla sayıda bebek olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı. Çok sayıda bebeğin aynı anda doğumu, anne ve bebek sağlığı için riskli olabiliyor.

Beşi kız, dördü erkek olan kardeşler, 30 haftalıkken sezaryenle dünyaya gelmişti ve ağırlıkları 500 gramla 1 kilo arasında değişiyordu.