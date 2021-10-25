Aynı gün Süphan ve Nemrut’a tırmanarak zirve yaptılar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dağ Sporları Topluluğu sporcuları, İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıl kutlamaları programı çerçevesinde bir ilke imza atarak Süphan ve Nemrut dağlarına bir günde tırmanarak zirve yaptı.

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İstiklal Marşı’nın 100’üncü yıl kutlamaları programı çerçevesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dağ Sporları Topluluğu’nun düzenlediği ’10 zirvede 10 kıtayı okuma’ projesi kapsamında Van Gölü Havzası’nda bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan ve 2 bin 250 rakımlı Nemrut dağlarına tırmanan sporcular zirveye tırmandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Bingöl, bu zamana kadar Nemrut ve Süphan dağlarına bir günde tırmanışın hiç yapılmadığını, bir günde iki zorlu dağa tırmanarak bir ilke imza attıklarını söyledi.

‘”ZORU DENEMEK İSTEDİK, BAŞARDIK”

Mustafa Bingöl, şunları söyledi:

* İstiklal Marşı’nın 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde yapmış olduğumuz bu projede aslında biraz daha zoru denemek istedik ve bunu da başardık. Sabaha karşı saat 3’te Van şehir merkezinde toplandık ve oradan ayrıldık. İlk tırmanışa Süphan Dağı’nda başladık, 3 saat 15 dakika gibi bir sürede Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştık. İki saatlik bir iniş sürecinden sonra tırmanışı tamamladık.

* Daha sonra ekibimiz hızlı bir şekilde Nemrut Dağı’na tırmanmak için hazırlıklarını tamamladı. Adilcevaz ilçesinde kısa bir molanın ardından Nemrut Dağı’na geçtik ve ardından tırmanışa başladık. 1 saat içinde de Nemrut Dağı’nın zirvesine ulaştık. Bizim için bu projede anlamlı çalışmalardan biri de bu zorlu iki dağın tırmanışını bir gün içinde en kısa surede yapmaktı. (DHA)