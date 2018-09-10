Aynı patronun gazetelerinden farklı reklam

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Okulların açılmasıyla birlikte televizyon kanalları da yeni yayın programlarını tanıtma telaşına girdi. Sadece ulusal kanallar değil aynı zamanda tematik kanallar da yeni yayın sezonu rüzgarına kendisini kaptırmış durumda. Sahip olduğu gazetelerden yeni yayın dönemiyle ilgili duyurularını yapan kurumların bu konuda ‘kendilerini kayıran’ bir görüntü sergilemeleri ise dikkat çekti. İçinde bulunduğumuz yıl mart ayında gerçekleşen satış sonrasında Doğan Medya’yı satın alan Demirören Grubu’nun çatısı altında bulunan Hürriyet ve Milliyet’in yine kendi patronlarının sahip olduğu kanalların tanıtımını yaparken kendi yazarlarını öne çıkarması okurları da şaşırttı. CNN Türk’ün yeni yayın dönemi tanıtımını yapan Hürriyet gazetesi bunun için kendi bünyesinde hizmet veren yazarların fotoğraflarını kullanmayı tercih ederken, aynı çatı altında bulunduğu Milliyet ise yine aynı reklamı kendi yazarları üzerinden yapmayı tercih etti. İki gazetenin üzerinde mutabık kaldığı tek ortak isim Buket Aydın oldu. Böylelikle aynı CNN Türk reklamı yine aynı patronun farklı gazeteleri tarafından böyle görüldü:

HÜRRİYET

MİLLİYET