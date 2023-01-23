Aynı sitede oturan kadınlar halk oyunu ekibi kurdu

Tokat'ta halk oyunu eğitmeni Fatma Kılıçaslan, oturduğu sitede otuz kadını bir araya getirerek halk oyunu ekibi kurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tokat’ta bir sitede üç yıldır oturan halk oyunları eğitmeni Fatma Kılıçaslan’ın, komşularını kaynaştırmak için aklına ev hanımlarından halk oyunu ekibi kurma fikri geldi. Bu fikrini çoğunluğu ev hanımı olan komşularına ileten Kılıçaslan, 30’undan olumlu geri dönüş alınca halk eğitim merkezinin desteği ile sitenin altında, özel bir işletmeye ait lokalde komşularına kurs vermeye başladı.

45 gün önce başlayan kursta komşu kadınlar, davul zurna eşliğinde yöresel halk oyunlarını öğrenmeye başladı.

“BİTLİKTE BÜYÜK AİLE OLDUK”

Fatma Kılıçaslan, haftada iki gün toplam on saat bir araya gelerek Tokat yöresine ait halk oyunları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kılıçaslan, “Sitemiz 200 haneden oluşuyor. Kaynaşmak adına böyle bir etkinlik düşündüm. Hanımlarımızı sosyalleştirmek için halk oyunu kursu vermeye karar verdim. Halk eğitim merkezi ile bu kursu açmayı uygun gördük. Kursumuzu açtık. Katılım güzel oldu. Birlikte büyük aile olduk. Buradan eşlerine de teşekkür ediyorum, destek oldukları için” dedi.

İlk zamanlar kadınların “yapamam” korkusu yaşadığını anlatan Kılıçaslan şöyle devam etti: “Biz bunu da aştık. Kursun hanımlarımız açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Mahallemiz biraz şehir dışında olduğu için imkanlarımız zor oluyor, gidip gelme açısından. Hanımlarımız da ben de memnunum. Günün stresini atıyorlar. Kültürümüzü kuşaktan kuşağa taşıyorlar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. İlk başlarda hanımlardan bu kadar performans beklemiyordum. İlk önce geleceklerini sonra gelmeyeceklerini düşündüm.”

Ev kadınlarından Şakire Pirdoğan da “Apartmanımızda halk oyunu kursu açıldı, ona katıldım. Bütün arkadaşlarla tanıştık” diye konuştu.

Merve Şimşek ise “Bizim için çok güzel bir alan oluştu. Akşamları kendimize zaman ayırıp, komşularımızla sosyal ortam oluyor. Hem de bize hareket sağlıyor. Her yönü ile mutluyum. İyi ki böyle bir kurs açıldı” ifadesini kullandı. (AA)