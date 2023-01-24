Aynı tarihte doğan donörün ailesinin bağışladığı organla hayata tutundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne 1 yıl önce böbrek nakli için başvuran Muzaffer Göksal (76), kendisiyle aynı tarihte doğan ve 6 gün önce Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen İ.S.'nin ailesi tarafından bağışlanan böbrekle hayata tutundu.

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Tekirdağ’da yaşayan Muzaffer Göksal, 12 yıl önce hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle yaşamını diyalize bağlı sürdürmeye başladı. 12 yıl boyunca böbrek nakli bekleyen Göksal’a sevindirici haber 1 yıl önce başvurduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nden geldi. Bursa’da 6 gün önce beyin ölümü gerçekleşen İ.S.’nin ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağışlanan böbrek Göksal’a 18 Ocak tarihinde yapılan ameliyatla başarılı bir şekilde nakledildi.

DOĞUM GÜNÜ AYNI OLAN KİŞİNİN ORGANIYLA YAŞAMA TUTUNDU

Böbrek naklinin ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Göksal’ın, kendisi gibi 18 Mayıs 1947 tarihinde doğan İ.S.’nin böbreğiyle hayata tutunduğu öğrenildi. ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Muzaffer Göksal’ın 12 yıldır hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:

* “Nakil sonrasında dikkatimizi çeken bir şey oldu. Muzaffer bey ile organ bağışını yapan kişinin doğum tarihleri birebir aynı. Aynı tarihte doğan bir kişi hayatını kaybederken diğer tarafta bağışlanan organla hayatına devam etti. Bu ilginç tesadüfe ‘kader’ diyelim. Ülkemizde maalesef herkes Muzaffer bey kadar şanslı olamıyor.

* Beyin ölümü gerçekleşen hastaların ancak 5’te 1’i organ bağışında bulunuyor. Bekleme sırasında 30 bin kadar hastamız var. Böbrek nakli yapan kişi sayısı Türkiye’de maalesef 2 bini aşmıyor. Bu hastaların büyük bir kısmı da bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde böbrek yetmezliğinin en büyük sebebi hipertansiyon ve diyabettir.”

“BENİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜLER”

Nakil sonrasında kendisini iyi hissettiğini belirten Muzaffer Göksal ise “Yeniden hayata döndüm. Sabahları ve öğleden sonra hastane koridorunda tur atıyorum. Böbrek hastalığı nedeniyle hastanede uzun süre yatanlar var. Daha çok organ bağışı yapalım ki bu hastalar da hayata bağlansın” dedi. (DHA)