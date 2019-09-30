Aynısefanın faydaları nelerdir?

Bilimsel adı Calendula officinalis olan aynısefa, bileşikgiller familyasındandır. Anayurdu bilinmemekte, pek çok yerde ve ülkemizde süs bitkisi olarak sıklıkla yetiştirilmektedir. Bahçe Nergisi, Altıncık, Marigol, Souci, Ölü Çiçeği olarak da bilinen aynısefa, alternatif tıpta kullanılan birçok bitki gibi vitamin ve şifa kaynağıdır. Şimdi, aynısafanın faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Aynısafa, 30- 40 cm’e kadar uzayabilen ve sarı, turuncu, beyaz veya mor renkte çiçekler açan bir bitkidir. Aynısafa çiçeğinin bir başka özelliği ise eskiden insanların bu bitkiyi hava durumu tahmincisi olarak kullanmasıydı. Aynısafanın çiçekleri sabah saat 7'den sonra kapanırsa, büyük ihtimalle yağmurun yağacağı tahmin edilirdi. Aynısafa bitkisinden; aynısafa çayı, aynısafa yağı, aynısafa tentürü, merhemi ve kremi üretilir. Peki, Aynısafanın faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

AYNISAFANIN FAYDALARI

Aynısefa bitkisinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Ağrıları dindirir

Aynısefanın merhemi ağrıyan bölgeye sürüldüğünde; ağrıları hafifletir, gerginlik ve sertlikler giderir.

İdrar söktürürcüdür

Terletici özelliği bulunduğundan, idrar tutukluğunu giderir ve idrar söktürücü olarak fayda sağlar.

Kanı temizler

Aynısefa çayı, kan temizleyici bir bitki çayı olarak, Hepatit A-B-C mikrobik sarılıkta çok yararlıdır.

Uykuyu düzenler

Sinir sistemini düzenler ve uykusuzluk sorununu çözmek için önerilir.

Ayak mantarına karşı etkili

Aynısefa bitkisi sivilce, akne ve kara lekeleri tedavi etmekte oldukça başarılı olmasının yanı sıra ayak mantarı tedavisinde de etkilidir. Özellikle kaşıntılı ayak mantarı rahatsızlıklarını birkaç haftada iyileştirir.

Sedef hastalığı ve lekeler için

Egzama, sedef ve sulu sedef hastalıklarında tedaviye destek olma özelliği bulunur. Kan çıbanı, derideki pigment lekeleri, ihtiyarlık lekeleri için suyu deriye sürülür.

Aybaşı ağrılarını hafifletir

Kadınlarda aybaşını düzenler. Aybaşı ağrılarını hafifletir.