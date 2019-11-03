Ayşe Arman istifa etti

Hürriyet gazetesinde Vahap Munyar ve Gülse Birsel'in istifalarını verip ayrılmalarının ardından, bir istifa haberi de Ayşe Arman'dan geldi. Gazete için röportajlar yapan Arman, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile geçen hafta istifasını verdiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yaptığı röportajlarla bilinen Ayşe Arman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Röportajları, sosyal medya hesabından yapmaya devam edeceğini belirten Arman, “Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam” dedi. Arman, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla takipçilerine istifa ettiğini duyurdu. İstifasını geçen hafta verdiğini söyleyen Arman duygularını şu satırlarla ifade etti:

“Hepinize nefis bir Pazar olsun. Enerjik ve iyiliklerle dolu 27 yıldır Pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağım. Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam… Bugün Ceyda Düvenci röportajı var. Birazdan profildeki linkten okuyabilirsiniz. Gün içinde de Ceyda postları paylaşacağım. Tabii ki üzgünüm… 27 yıl, Ömer'le ilişkimden uzun… Resmen bir ömür… Çok güzel günlerim oldu… Hürriyet'te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. ..Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti… Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi feshettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani. Şimdi yola devam. Buradan, çekimler, röportajlar, ne bileyim canımız ne isterse yaparız, hiç olmadığı kadar özgür… Ne dersiniz? Var mısınız? Bu yola benimle çıkar mısınız”