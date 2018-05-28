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Ayşe Erbulak mezun etti
Ayşe Erbulak mezun etti
Yazar Ayşe Erbulak yazarlık eğitimi verdiği 49 öğrencisini geride bıraktığımız akşam mezun etti.
Yaşam 28 Mayıs 2018 - 11:02

Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nde, 7 farklı ustadan; Ayşe Erbulak, Hakan Akdoğan, Özen Yula, Aslı Perker, Gülayşe Koçak, Gökhan Erarslan ve Özden İnal’dan eğitim alan 49 öğrenci, geçtiğimiz akşam 4.sü düzenlenen özel bir törenle mezun oldu.

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Yazarlık bölümü öğrencileri, sertifikalarını Usta tiyatrocu ve yazar Ayşe Erbulak’ın elinden alırken; duayen oyuncu Suna Yıldızoğlu ve ilk defa yazarlık deneyimini yaşayan ünlü dansçı Burçin Orhon’un da aralarında bulunduğu isimler gecede hazır bulunarak, sertifikalarını aldılar.

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