Ayşe Erbulak mezun etti

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Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nde, 7 farklı ustadan; Ayşe Erbulak, Hakan Akdoğan, Özen Yula, Aslı Perker, Gülayşe Koçak, Gökhan Erarslan ve Özden İnal’dan eğitim alan 49 öğrenci, geçtiğimiz akşam 4.sü düzenlenen özel bir törenle mezun oldu.

Yazarlık bölümü öğrencileri, sertifikalarını Usta tiyatrocu ve yazar Ayşe Erbulak’ın elinden alırken; duayen oyuncu Suna Yıldızoğlu ve ilk defa yazarlık deneyimini yaşayan ünlü dansçı Burçin Orhon’un da aralarında bulunduğu isimler gecede hazır bulunarak, sertifikalarını aldılar.