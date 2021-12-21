Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı

Ortodonti alanında Türkiye’nin ilk kadın uzmanı olan ve dün 105 yaşında vefat eden Ayşe Mayda, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

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Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olan 105 yaşındaki Ayşe Mayda, geçen çarşamba günü rahatsızlanmasının ardından kentte bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği ve zatürre teşhisi konulan Mayda, dün yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olan Ayşe Mayda'nın cenazesi, Konak ilçesindeki Hacı Ahmet Tatari Camisine getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Mayda'nın ailesi ve sevenleri ile çok sayıda İzmirli katıldı.

Mayda'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. (İHA)