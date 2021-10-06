Ays’ın hayali, uzay… ‘Çünkü orada yürümek zorunda değilim’

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir yaşındayken geçirdiği hastalık sonucu hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden, doktorların 6 yıl ömür biçtiği Ays Kara 16 yaşına girdi. Okumu-yazma öğrenip, ayakları ile bilgisayar kullanabilen Ays, uzay mühendisi olup NASA'da çalışmak istiyor. Ays, "Uzayda yer çekimi yok, orada yer çekimi olmadığı için yürümek zorunda değilim" dedi.

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Safranbolu’da 1 yaşında geçirdiği organ sistemi hastalığı ‘mitokondriyal miyopati’ sonucu hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden Ays Kara, tedavi sürecinin ardından eğitim hayatına başladı. Arkadaşlarıyla okuluna devam eden 8inci sınıf öğrencisi Kara, ayakları ile bilgisayar kullanıyor, İngilizce biliyor ve hayatını anlattığı bir kitap yazıyor.

Uzay mühendisi olup NASA’da çalışmak istediğini belirten Ays, “Uzayda yer çekimi yok, orada yer çekimi olmadığı için yürümek zorunda değilim” dedi.

“KİTAP YAZMAYA BAŞLADI”

Doktorların oğlu Ays’ın 6 yaşına kadar yaşayabileceğini söylediğini belirten Aynur Kara da “Fiziksel gelişimi için çalıştık. Kök hücre tedavisinden sonra tam bağımsız olmasa da yürümeye başladı. Daha sonra tedavisi için yüzmeye başladı. Hocası ile konuşmuş ‘milli olabilir miyim?’ diye. Hocası da Ays’a güvendiğini ve milli yapabileceğini söylüyor. Sürekli yabancı müzik dinleyip, film seyredip, İngilizcesini geliştirdi. Çünkü hedefi uzay. NASA’da çalışabilmek için İngilizce bilmesinin gerektiğini düşünüyor. Okula başladıktan sonra da kitap yazmaya başladı. 2-3 aya kadar basıma gireceğini söylüyor “diye konuştu. (DHA)