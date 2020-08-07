Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan ayva, elma ve armut içeren Rosaceae ailesine ait kokulu bir meyvedir. Ayva, besinlerle dolu çeşitli sağlık yararları oldukça fazla olan nadir meyvelerden biridir. Ayvayı tükettikten sonra çekirdeklerini atmamanızda yarar var. Çünkü, ayva çekirdeklerinin özellikle cilt için inanılmaz faydası var. Şimdi, ayva çekirdeğinin faydaları nelerdir? Ayva çekirdeği neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Ayva çekirdekleri cilt bakımını ve onarımını sağlayan vitamin ve minerallerle doludur. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, cilt üzerinde önemli etkilere sahip olan ayva çekirdeğinden yapılan jeller, kremler, merhemler son yıllarda oldukça fazla kullanılmaya başlamıştır. Peki, ayva çekirdeğinin faydaları nelerdir? Ayva çekirdeği neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

AYVA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Ayva çekirdeğinin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Cildi besler.

– Yaşlanma etkilerini geciktirir.

– Sivilcelere karşı oldukça etkilidir.

– Cilt lekelerinin etkisini azaltır.

– Cildi sıkılaştırır.

– Cildi nemlendirir.

– Ayva çekirdeği maskesi siyah noktaların yok olmasını sağlar.

– Göz altı morluklarını ve torbalarını ortadan kaldırır.

– Cilte oluşan çatlakların görünümünü hafifletir.

– Dudaklarda oluşan çatlamalara iyi gelir.

– Saçlarda meydana gelen yağlanmayı azaltır.

– Çayı demlenip içilirse öksürüğe iyi gelir.

– Ciltte oluşan küçük yanıkları iyileştirir, ağrısını hafifletir.

– Çayı akciğer iltihaplarına karşı kullanılan doğal bir ilaçtır.

– İshali kesmeye yardımcı olur.

– Kadınlarda meme ucu yaralarını tedavi eder.

ÖNEMLİ NOT: Öncelikle ayva çekirdeği ağız yoluyla tüketilmemelidir, bu yüzden asla yemeyin. Ayva çekirdeğini kullanmanın en etkili yollarından biri onu harici olarak kullanmaktır. Bunun için de ayva çekirdeklerini kolayca bir jele, cilt nemlendirici bir kreme dönüştürebilirsiniz. Ayva çekirdeği hassas ciltlere zarar vermez ancak cilt koşulları kişiden kişiye farlılıklar gösterebildiğinden alerjik reaksiyon ihtimaline karşı cilde uygulanmadan öce küçük bir bölgede denenmesinde fayda vardır.