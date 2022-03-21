Ayvalık’ta endemik bitki türü keşfedildi

Ayvalık'ta Badavut Sahili'nde toplanan tüylü çay (stachys) grubuna ait bitki, incelemelerin ardından yeni alt tür olarak kayıtlara girdi. Yeni endemik türün bilimsel adı ise stachys cretica subsp gulendamiana oldu. Prof. Dr. Ekrem Akçiçek, "Dünyada sadece Badavut Sahili'nde yetişen yeni tür, sınırlı bir alanda yetiştiği için koruma altına alınmalı" dedi.

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Balıkesir’de yapılan biyoçeşitlilik envanter çalışmalarında Ayvalık ilçesindeki Badavut Sahili’nde toplanan tüylü çayın yeni alt türü kayıtlara girdi.

Tüylü çay bitkisi, Prof. Dr. Ekrem Akçiçek ve Dr. Özal Güner tarafından uluslararası prestijli Phytotaxa dergisinde yayımlanarak, bilim dünyasına tanıtıldı.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gülendam Tümen’in ismini verdiği Badavut tüylü çayının bilimsel adı ise ‘stachys cretica subsp gulendamiana’ olarak belirlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem Akçiçek, gen merkezi Türkiye olan tüylü çayların Türkiye’deki sayısının, yeni türle 93’e yükseldiğini söyledi. Akçiçek, “Yeni türün ismi, botanik dünyasına önemli katkılar sunan ve Balıkesir florasının ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Prof. Dr. Gülendam Tümen’e atfedildi” diye konuştu.

“KORUMA ALTINA ALINMALI”

Prof. Dr. Akçiçek, “Bölge kumul ve deniz ekosistemi üstün bir peyzaj değeri sunmaktadır. Bölgenin ekosisteme sunduğu hizmetler ve barındırdığı tür ve habitatlar göz önüne alındığında, alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescilinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda bölgenin doğal sit statüsü Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanarak, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmiştir. Badavut mevkii, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisidir ve halk plajı olarak kullanılmaktadır. Dünyada sadece Badavut Sahili’nde yetişen yeni tür, sınırlı bir alanda yetiştiği için koruma altına alınması gerekmektedir” dedi. (DHA)