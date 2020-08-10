Ayvalık’taki işletmenin sahibi: Asıl onlar bizi darp ettiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Açelya Nisa Çelik'in (21) darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olduğu işletmenin sahibi Mukaddes Altunbaş (37), asıl kendilerinin darp edildiğini iddia etti. Çelik ve annesiyle 2 arkadaşının alkollü olduğunu ve sürekli sorun çıkarttıklarını söyleyen Altunbaş, kafasına bardak atıldığını belirtti. Mukaddes Altunbaş, darp raporu alıp, Açelya Nisa Çelik ve annesi Lili Darçiya'dan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda meydana geldi. Bir eğlence mekanına giden Açelya Çelik, annesi Lili Darçiya ve 2 arkadaşı ile işletme sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın ardından burnu kırılan ve yüzünde ezilmeler oluşan Çelik, darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Çelik, Sadık K.’nin kolunu çekip, kendisine yumruk attığını ileri sürdü.

İşletme sahibi Mukaddes Altunbaş ise kendisinin başına bardak atıldığını ileri sürerek, bütün yaşananlara rağmen iş yerlerinde uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Yaralandığını belirten Altunbaş, aynı gün hastaneden rapor aldığını ifade ederek, çalışanın ve bir müşterinin de kollarından ve boynundan tırmalandığını kaydetti. 4 yıldır plajın işletmeciliğini yaptığını kaydeden Mukaddes Altunbaş, şunları söyledi:

“DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETÇİ OLDUM”



“Geldiler o gece bardaklarındaki içkiyi beğenmediklerini söylediler. Dibinde çok az kalmış içkiyi bana içirmeye çalıştılar. Daha sonra ben bunu içemeyeceğimi söyleyince, zaten bitmişti, bunu da inatla söylüyorum. Bardak bitmişti sonra benim üstüme bardağı fırlattılar. Zaten gözümde, kolumda, bacağımda yaralanmalar mevcut. Bunun için de darp raporumu alıp şikayetçi oldum. Sonra diğer müşterilerimize zararlar verdiler. Tekme tokat attılar. Biz davamızı açtıktan sonra sosyal medyada kadına şiddet adı altında karalama kampanyasına başladılar. Amaçlarını bilmiyorum ama bu oyunu hem bizim, hem Ayvalık’ın üzerine oynadılar. Ama neden yapıldığı mutlaka ortaya çıkacak. Benim hatırladığım 3 ya da 4 kişiydi ama aralarında bir beyefendi vardı. Hatta beyefendi özür dileyip gitti” dedi.

