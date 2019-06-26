Ayvanın faydaları: Ayva nasıl tüketilmeli, ayvanın besin değerleri ve ayvanın zararları…

Soğuk kış aylarının en ideal meyvelerinden biri olan ayvanın sağlık yararları arasında kanseri önleme, kilo vermede yardımcı olma, sindirim sağlığını iyileştirme, kolesterolü azaltma ve bağışıklık sistemini güçlendirebilme becerisi sayılabilir. Şimdi ayvanın faydalarından bazılarını daha detaylı olarak öğreneceğiz... Ayvanın faydaları nelerdir, ayva nasıl tüketilmelidir...

Meyve ve sebzelerin bazılarının diğerlerinden daha fazla sayıda sağlık yararları olduğu bilinmektedir. İşte ayva da sağlık için faydası en bol olan meyvelerden biridir. Normal olarak çiğ olarak tüketilirken, aynı zamanda sıklıkla reçel ve meyve sularında da kullanılır. Ayvanın önemli faydalarından bazılarını sizler için derledik… İşte ayvanın faydaları…

AYVANIN BESİN DEĞERLERİ

Ayva, elma ve armutlarla yakından ilişkili olan oldukça sıra dışı bir meyvedir. Bilimsel adı Cydonia oblonga olup, kendi cinsinin tek üyesidir. Diğer meyvelerde olduğu gibi ayva da iyi bir besin kaynağıdır. Bol miktarda A, B ve C vitamini içerir. Mide için çok faydalı olan lifler barındırır. Bakır, çinko, selenyum, potasyum, demir ve fosfor açısından zengindir.

AYVANIN FAYDALARI

Ayvanın faydalarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Kilo kontrolü

Ayva lif açısından zengindir, midenin daha uzun süre tok kalmasını sağlayarak kilo almanıza ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olan bir diyet maddesidir. Tek bir küçük meyve, lif için günlük önerilen değerin yüzde 7’sini sağlar.

Sindirimi kolaylaştırır

Ayvada önemli miktarda lif vardır. Lif, peristaltik hareketi ve sindirimi kolaylaştıran, kabızlık gibi durumları önleyen ve vücudu kolorektal kanser gibi daha ciddi durumlardan koruyan mide sularının salgılanmasını artırır. Bir küçük ayva, 4 gram diyet lifi içerir.

Kanser riskini azaltır

Ayvalar yüksek seviyelerde polifenoller ve fitokimyasallar içerir. Çalışmalar, bu bileşiklerin kardiyovasküler hastalık, astım ve diyabetle mücadeleye katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Ayrıca, düzenli olarak günlük ayva tüketiminin akciğer ve kolon kanseri riskini azaltabileceği öne sürülmüştür.

Kalp sağlığınızı artırmaya yardımcı

Ayva vücuttaki kolesterol seviyelerini azaltır. Antioksidan aktivite, yağların oksidasyonunu azaltabilir, trigliseritleri nötralize edebilir ve kan damarları arasında bulunan yağları kesebilir. Ayrıca, ayva kabuğu quercetin adı verilen bir flavonoid içerir. Bu flavonoid kan damarlarımızdaki inflamasyonu azaltarak kalbi güçlendirir.

Görme yeteneğinizi geliştirir

Ayvaların gece körlüğünü tedavi edebileceği öne sürüldü. Flavonoid bileşikler ve filonutrientler göze zarar veren serbest radikalleri azaltabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Ayva, bağışıklık sisteminizi güçlendirmede etkili olan C vitamini içeriği ile bilinir. C vitamini, hastalıklara neden olan mikroplara karşı vücudu koruyarak, beyaz kan hücrelerinin oluşumunu artırmaya yardımcı olur.

Cilt bakımı

Ayvada bulunan yüksek düzeyde antioksidan ve vitaminler cildinizi sağlıklı ve genç tutmak için çok faydalıdır. Antioksidanlar serbest radikallerin cilt hücrelerine verdiği zararı ortadan kaldırarak kırışıklıkların görünümünü azaltır, lekeleri ortadan kaldırır ve cildinizi UV ışınlarına karşı korur.

Kan basıncını düzenler

Potasyum, insan vücudundaki en önemli minerallerden biridir çünkü kan basıncını korumak ve vücut hücrelerinde etkili sıvı transferini kolaylaştırmak için gereklidir. Kan basıncı açısından, potasyum kan damarlarının ve arterlerin gevşemesine neden olur, böylece kardiyovasküler sistemdeki gerilimi azaltır. Bu, ateroskleroz gibi gelişen koroner kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme riskini azaltabilecek durumların olasılığını azaltabilir.

Alerjik reaksiyonlar

Ayva alerjik reaksiyonları kontrol etme yeteneği ile bilinir. Ciltte bir merhem veya jel olarak uygulandığında, atopik dermatit ve benzeri cilt sorunlarında fayda sağlayabilir. Yüksek C vitamini seviyeleri de iltihabı kontrol etmeye ve cildinizin sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

Dolaşım ve saç sağlığı

Ayvaların zengin mineral içeriği demir, bakır ve çinko içerir. Bu üç mineral, çeşitli başka eser elementlerle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda, vücut çevresindeki dolaşım artar ve daha fazla oksijen taşınır. Cilde ve kafa derisine artan kan akışına neden olur. Bu da, saç folikül sağlığını ve büyümeyi artırır.

Ülseri tedavi eder

Ayvalarda bulunan fenoliklerin gastrik ülserlerin giderilmesinde etkili olduğu bulunmuştur. Ayva suyu da mide ülserinden muzdarip insanlar için yararlıdır. Ayrıca gastrointestinal yolu yatıştırdığı için peptik ülserlerin tedavisinde de fayda sağlar.

AYVA NASIL TÜKETİLMELİ?

Ayva, bol lif içeren ve C vitamini açısından zengin bir meyve olması sayesinde sizi hastalıklardan korur ve vücut direncini artırır. Ayvanın özellikle kabuğu fenolik bileşikler açısından oldukça zengindir. Doğal mikrop öldürücüdür. Anti-bakteriyel özellikleri özellikle ayvayı çiğ ve kabuğuyla yediğinizde hastalıklardan daha iyi korunursunuz.

AYVANIN ZARARLARI

Ayva tüketimi çok nadir durumlarda zararlıdır. Ayvanın zararlı olduğu durumlar şöyle açıklanabilir, Bol miktarda lif içerdiği için kabızlığa iyi gelir ama aynı zamanda müshil görevi görür. Bu yüzden ishal sorunu olanlar ayva tüketmemelidir. Hamile kadınlar ve ilaç kullanan hastaların ayva tüketmeden önce doktorlarına danışmaları yararlarınadır. Ayrıca yüksek tansiyonu olan hastaların ayva tüketimine dikkat etmeleri uzmanlarca önerilmektedir.