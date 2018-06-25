Az uyumak kilo aldırıyor

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Yetersiz uyku vücuttaki hormonal dengeyi bozarak sürekli yemek yemeye itiyor. Ayrıca diyabet hastalığına neden olan yetersiz uyuma alışkanlığı birçok sağlık sorununun da tetikleyicisi.

AZ UYKU YEMEK YEDİRİYOR

Yani ideal kiloya sahip olmak için sağlıklı bir yaşam tarzının yanı sıra yeterli uyumak da şart. Yetersiz uykunun vücut üzerinde birçok farklı etki yarattığını, bunların da kilo almaya neden olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, “Uykusuzluk gibi vücutta stres yaratan bazı durumlarda kortizol hormonu seviyesinin yükselerek iştahınızın artması, uykusuzluğun bir başka olumsuz etkisidir. Az uyumanız vücudunuzdaki hormonal dengeyi alt üst ederek sizi sürekli yemek yemeye iterken, obeziteye de kapılarınızı ardına kadar açacağını unutmayın” uyarısında bulundu.

Yetersiz uyuyan kişilerde doyma sinyalini gönderen leptin hormonunun seviyesinin düştüğünü söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, “Bu hormonun seviyesindeki düşüklük, vücudunuzun daha fazla kaloriye ihtiyacı olmadığı durumlarda bile beyne yemek yeme sinyali göndererek daha fazla yemek yemeye neden olur” diyerek yetersiz uykunun iştahı artıran açlık hormonunu seviyesini yükselttiğini vurguladı.

YETERSİZ UYKU DİYABET NEDENİ

Yetersiz uyumanın vücudun insüline karşı daha dirençli hale gelmesini ve şeker metabolizmasının bozulmasına yol açtığını dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, “Vücudunuzdaki insülin direncinin artması, vücudunuzu daha fazla insülin salgılamaya yöneltip, Tip-2 diyabet hastası olmanıza neden olabildiği gibi, salgılanan yüksek miktardaki insülin size özellikle göbek bölgenize yağ olarak geri döner” dedi. Çağatay Demir, yapılan çalışmaların günde 5 saatten daha az uyuyanların şeker hastalığına da yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardığını sözlerine ekledi.

KİLO UYKU KALİTESİNİ BOZUYOR

Kilolu veya obez olmanın iyi bir gece uykusu uyumayı engelleyebileceğini anlatan Demir, kilolu kişilerde, uyku apnesi görülme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Uyku apnesi olan kişilerin uyku esnasında nefes alıp vermeyi bir gecede yüzlerce defa durdurabileceğini belirten Demir, “Nefes alıp verme durduktan kısa bir süre sonra, bir havuzu bir başından bir başına suyun altından yüzerek geçmişçesine nefes nefese uyanırsınız. Defalarca olan bu durum da uyku süresini ve kalitesini olumsuz etkileyecektir. Bunun yanında kilolu kişilerde daha sık görülen artrit, diyabet ve kalp hastalıkları da kaliteli bir uyku uyumayı güçleştirecektir. Sağlıklı bir kilo için yeterli uyuyun, yeterli uyuyabilmek için kilo verin” diye konuştu.

İYİ VE KALİTELİ BİR UYKU İÇİN…

•Hep aynı saatte yatağınıza gidip, aynı saatte kalkın. Bir gün çok geç saatte bile uyumuş olsanız, aynı saatte kalkmaya özen gösterin.

•Yatağınızı sadece uyumak için kullanın. Yatağınızda televizyon izlemek ve kitap okumaktan kaçının.

•Aç bir mide ile uyumaya çalışmayacağınız gibi yatmadan önceki öğününüzü light yoğurt, meyve gibi hafif yiyeceklerden olmasına özen gösterin.

•Yatak odanızın sessiz olmasını sağlayın.

•Uykunuzu kaçırabilecek kafeinli içeceklerden öğlen saat 3'den itibaren uzak durun.

•Her zaman uyuduğunuz yerde uyuyun.

•Midenizin üzerine yatmaktan vazgeçip, sırt üstü veya anne karnındaki gibi kıvrılma pozisyonuyla uyumaya çalışın.

•Uyuyacağınız mekânda ışık bulundurmayın, odanın karanlık olmasını sağlayın.

•Yatak ve yastığınızın ortopedik olmasına özen gösterin.