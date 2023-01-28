Liderlerin otomobillerini topluyor

Azerbaycanlı iş insanı Azad Kerimov, küçük yaşlarda başlayan nostaljik araç tutkusuyla yıllar içinde 50 klasik otomobilden oluşan koleksiyona sahip oldu.

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Bakü’deki evinin bahçesinde inşa ettiği garajlarda otomobillerini özenle muhafaza eden 64 yaşındaki Kerimov’un koleksiyonunu, az sayıda örneği bugüne ulaşan arabalar, döneminde sınırlı sayıda üretilen özel seriler oluşturuyor.

Çoğunluğu Rusya, Almanya ve ABD üretimi ender otomobillerin bulunduğu koleksiyonun sergilendiği alanlar adeta müzeyi andırıyor.

Kerimov, tutkuyla bağlı olduğu otomobillerinin bakım ve temizliğiyle yakından ilgileniyor, zaman zaman da seçtiği araçlardan birine binerek Bakü’nün caddelerinde tur atıyor.

Otomobillerini Bakü’de her yıl düzenlenen klasik araç sergilerine de götüren Kerimov’un koleksiyonunda eski Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze’nin makam aracı ile eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in bindiği araba da bulunuyor.

“GANAXILRA KÜL BIMIHKIYANI UNUTUYORUM”

Kerimov, AA muhabirine, klasik otomobillere tutkusunun çocukken ortaya çıktığını fakat koleksiyona 1980’li yıllarda başladığını söyledi.

Araçların bazılarını hurda durumda aldıktan sonra restore ettirdiğini anlatan Kerimov, “Otomobillere ikinci hayat veriyorum. Tam sayıyı bilmiyorum ama 50 araç oldu. Daha tamirde olan otomobillerim var. En eski aracım 1928 model fakat henüz gelmedi. 1931 model Ford ise burada.” dedi.

Kerimov, “Evimin bahçesi müze gibi. Klasik otomobilleri çok seviyorum. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Her yerde savaş, sıkıntılar var fakat garajıma girdiğimde sanki başka bir aleme düşüyor ve tüm sıkıntıları unutuyorum.” şeklinde konuştu. AA