Hamileliğin ortalama 7. haftasında anne karnında diş gelişimi başlar ve süt dişler, sürekli (kalıcı) dişler ve büyük azı dişlerinin küçük bir bölümü gelişir. Genellikle 6 ayını dolduran bebeklerin dişleri yavaş yavaş patlar ve ortaya çıkar. Peki azı dişi nedir? Azı dişleri ne zaman çıkar?

Her bir çenede iki küçük azı, üç de büyük azı olmak üzere beşer tane ve bir çenede toplam 10 tanedir. Görevi ise besinlerin çiğnenerek öğütülmesini ve parçalanmasını sağlamaktır. Yüzeyleri girintili çıkıntılıdır.

BEBEKLERDE AZI DİŞİ NE ZAMAN ÇIKMAYA BAŞLAR?

Azı dişleri bebeklerde 12. ve 18. aylar arasında çıkmaya başlar. İkinci azı dişleri köpek dişlerinden sonra 24. ve 30. aylarda ortaya çıkar.

Çocuklarda kalıcı dişler ise 6 yaşında çıkmaya başlar. 20 yaşına kadar toplamda 32 adet olan dişlerin gelişimi devam eder. Süt dişlerinin arkasında çıkmaya başlayan daimi dişleri ebeveynlerin fark etmesi zordur. Ancak 3 yaşına kadar 20 adet süt dişi tamamlanmış olur.

DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ

– Ateş

– Huzursuzluk

– İştahsızlık

– İshal

– Ciltte döküntü

KALICI AZI DİŞLERİ NE ZAMAN ÇIKAR?

Ön kesici dişler 7 yaşında süt dişlerinin ardından çıkmaya başlar. 8 yaşından sonra üst ön süt dişlerinin yerine kalıcı ön dişler çıkar. 8-9 yaşında çocuğun üst ve alt çenesinde 8 tane kalıcı ön dişler tamamlanarak 9-10 yaşında yan dişlerin düşmesiyle kalıcı olan küçük azı dişler yerini alır. 10-11 yaşlarında 2. küçük azı dişler, 2. büyük azılar ise 12 yaşında çıkar. 3. büyük azılar ise 17-21 yaşlarında çıkar diğer bir adı ile 20 yaş dişi olarak tanımlanır.