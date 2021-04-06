Baba filminin ikonik malikanesi 105 milyon dolarlık indirimle yeniden satışta

Mario Puzo’nun kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin çekimleri sırasında kullanılan malikane yeniden gündemde.

İlk olarak 2016’da 195 milyon dolara ardından 2018’de 135 milyon dolara ve son olarak 2020’de 125 milyon dolara satışa sunulan yapı, şimdi de 89 milyon dolarlık yeni fiyatıyla satışta. Mülk sahibinin yaşadığı kriz nedeniyle bir an önce satışının gerçekleşmesi istenen malikanenin orijinal fiyatının üzerinden %54 oranında bir indirim uygulandı.



1927’de inşa edilen yaklaşık 30.000 metrekareye sahip olan malikane, Beverly Hills’te 3.5 dönümlük bir arazide yer alıyor. Bir zamanlar medya devi William Randolph Hearst’e ait olan mülk, eskiden “Beverly House” olarak da biliniyordu; ancak şimdilerde “Hearst Estate” olarak anılıyor.

The New York Daily News’e göre malikane, 2013 yılında 600.000 dolara kiralanabiliyordu.

ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ

Malikane Baba filmi dışında, Beyonce’nin 2020’de piyasaya sunduğu “Black Is King” albümünün görselleri için kullanıldı. Ayrıca Baba filminde görülmeden önce de oldukça iyi bilinen bir lokasyondu. Jacqueline ve John F. Kennedy, 1953’te evlendiklerinde balaylarının bir bölümünde bu malikanede kaldılar.



Malikane, Beverly Hills bölgesindeki diğer birçok lüks yapıyı tasarlayan mimar Gordon Kaufmann tarafından tasarlandı. Eve 1990’larda birkaç ekleme yapıldı ve önemli ölçüde genişletildi. İki yüzme havuzuna sahip olan yapı, bir zamanlar yayınevi kralı William Randolph Hearst’e aitti.



Havuzların yanı sıra evde özel tenis kortu da bulunuyor. Göz kamaştırıcı bahçelerin peyzaj mimarı ise Paul Thiene’ye ait. Malikanenin içi de dışı kadar etkileyici. El oyması panellere ve detaylarla süslenmiş bir tavana sahip iki katlı bir kitaplığı içinde bulunduran yapının ana bölümünde, 19 yatak odası yer alıyor. Satın almak isteyenlere bu sayı yeterli gelmezse giriş kapısının yanında beş yatak odalı ayrı bir ev daha var.

