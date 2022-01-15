Baba filminin ikonik şatosu 7 milyon dolara satışa çıktı

Baba (The Godfather) filmindeki İtalyan şato, 6.9 milyon dolara satışa çıktı. Üçüncü filmin ikonik simgesi haline gelen şato, içinde yer alan sanat eserleriyle birlikte satılıyor.

Sozcu.com.tr

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Francis Ford Coppola’nın Baba serisinin üçüncü filminde kullanılan ve Sicilya’da yer alan 19. yüzyıldan kalma şato satışa çıktı.

Birbirine bağlı üç bina, 22 oda, sekiz banyo ve kendi parkına sahip şato 7 milyon dolara yeni alıcısını bekliyor.

ARTnews’in haberine göre, maden devi Baron Agostino Pennisi di Floristella, kaleyi tasarlaması için mimar Giuseppe Patricolo’yu tuttu ve anıt 1800’de inşa edildi. 70’lerde Godfather üçlemesinde bir sahnede göründüğünde de ün kazandı.

Robb Report, mülk içinde ünlü İtalyan sanatçı Giuseppe Sciuti’nin freskleriyle süslenmiş özel bir şapel olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda da filmde yer alan malikâne rekor bir fiyata satışa sunulmuştu.

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