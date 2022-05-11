Baba mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Kars'ta babası, sanatçı Şahin Kara Şahin'den öğrendiği tar ve saz yapımını 60 yıldır sürdüren Salih Şahin, işini öğretecek eleman bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

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Doğu Anadolu’da müzik aleti yapan ve çalan tek kişi olma unvanını elinde bulunduran 69 yaşındaki Salih Şahin, teknolojiye rağmen ayakta durarak sanatını sürdürüyor. Şahin, kendisinden sonra bu mesleği sürdürecek gençlerin olmamasına ise üzülüyor.

Babası Şahin Kara Şahin’den mesleği öğrendiğini ifade eden Salih Şahin, “60 yıldır uğraştığım bu işi babam Şahin Kara Şahin’den öğrendim. Saz, tar, kopuz, davul buna benzer müzik aletlerinin birçoğunu yapıyorum” dedi.

“TARIN TÜRKİYE’DEKİ MERKEZİ KARS’TIR”

Müzik aleti tarın Türkiye’deki merkezinin Kars olduğuna dikkat çeken Şahin, “Tarın Türkiye’deki merkezi Kars’tır. Kafkas bölgesinden gelen bir müzik geleneğidir. Kafkasya bölgesinde Azerbaycan’da yaygın olmak üzere tar yapımı vardır. Türkistan’da da tar yapımı vardır. Tarın anlamı çizgi, hat, tel demektir. Tek tar atölyesi Türkiye’de bizim atölyedir” diye konuştu.

Baba mesleğini sürdürmeye çalıştığını belirten Salih Şahin, “Bu mesleği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada maddi bir hazdan ziyade bu meslek kaybolmasın istiyorum. Çırak bulmakta zorluk çekiyorum. Halk müziğine karşı ilgi günden güne azalmaktadır. Tarı da pek fazla kimse tanımıyor. ‘Gelin yapın, çalalım, söyleyelim, icra edelim bu meslek kaybolmasın’ diyoruz. Hep maddi olarak bakıyorlar. Kimse çalışmak istemiyor. Ben de yaşıma rağmen bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Götürdüğüm kadar götüreceğim” ifadesini kullandı. (İHA)