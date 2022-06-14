Baba-oğul birlikte mezun oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde mesleki eğitim merkezinden mezun olan 56 yaşındaki babayla 24 yaşındaki oğlu birlikte diploma aldı.
56 yaşındaki Mehmet Gültekin iki yıl önce kalfalık ve ustalık belgesi aldı. Daha sonra da meslek lisesi mezunu olabilmek için Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırdı.
Pandemi nedeniyle iki yıl uzaktan eğitimle telafi derslerine giren Gültekin, yapı tesisat sistemleri bölümünü başarıyla tamamladı. İş yerinde beraber çalıştığı 24 yaşındaki oğlu İsa Gültekin ile aynı anda eğitim merkezinden mezun oldu.
Mehmet Gültekin, “Diplomayı oğlumla almayı kelimelere döküp anlatamıyorum” dedi.
İsa Gültekin de babasıyla mezun olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. (İHA)