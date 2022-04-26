Baba-oğul Magirus minibüse 300 bin lira harcadı

1996 model Magirus minibüs İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Sakarya'da hurdaya çıktı. Ordu'da oto yıkamacılık yapan baba-oğul meraklısı oldukları bu aracı 27 bin liraya satın alarak yeniledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ordu’da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya’dan 27 bin liraya satın aldı. İstanbul’da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi.

YAPIMI BİR YIL SÜRDÜ

Bir yıl boyunca yapımı süren ve tamamlandığında VIP hale dönüşen araç, toplamda ise 300 bin liraya mal oldu.

Mertcan Acar, “Bu aracı internette babam ile dolaşırken Sakarya’da bulduk ve almaya karar verdik. Aracı aldığımızda hurdaydı. Bir yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu ancak sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. 300 bin lira para harcadık” dedi.

“SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

“Aracı gören ya korna basıyor ya da el sallayıp selam veriyor” diyen Acar, “Bu aracı zaten her zaman kullanmıyoruz, belirli günlerde ve belirli saatlerde şehir turu yapıp, yerine bırakıyoruz. Keyfi olduğundan da aracı satmayı şu an için düşünmüyoruz” ifadesini kullandı. (İHA)