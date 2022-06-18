Baba-oğul sınava birlikte girdi

Kayseri'de yaşayan 43 yaşındaki Ömer Atik, hayali olan üniversite sınavına oğlu ile girdi.

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Kayseri’de yaşayan ve çalıştığı iş yerinden malulen emekli olan Ömer Atik (43), açık öğretimden devam ettiği liseyi bitirdi. Daha sonra çocukluk hayali olan sağlık bölümünü üniversitede okumak isteyen Atik, bu sene oğlu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

“UMARIM OĞLUM SINAVDA BENİ GEÇER”

Ömer Atik, “Üniversiteyi okumak çocukluk hayalimdi. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversiteyi de kısmet olursa bitirmeyi hedefliyorum. Oğlum ile sınava girecek olmanın mutluluğu farklı bir duygu. Mutluyum, heyecanlıyım. Oğluma da bütün sınava girecek öğrencilere de başarılar diliyorum. Rakibim olan oğlum umarım beni geçer bu sınavda. Amaçlarına ulaşmasını ve beni geçmesini istiyorum. Vatandaşlarımızın birbirine örnek olmasını istiyorum. Okumanın yaşı yoktur. Çocukları ile aynı yolu izlesinler. Okuyup üniversiteyi bitirsinler” dedi.

Şaban Atik de, “Kendim biraz heyecanlıydım, babamla gidince daha çok heyecanlanmış oldum. Önceden ‘Sınav nasıldı?’ diyordu, şimdi sınava girip kendisinin de görmesini istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Babam küçüklüğünden beri üniversiteyi okumak istemiş ama önüne engeller çıkmış. Hiçbir zaman pes etmemiş. Bu çok güzel bir şey. Şu an sınavda herkes benim rakibim ama babama da başarılar diliyorum. İnşallah istediği yeri tutturur diye temenni ediyorum” ifadesini kullandı. (İHA)